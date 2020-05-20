Одно из требований для натурализации в качестве гражданина Великобритании – проживание в Великобритании в течение пяти лет (или трех лет, если в браке с гражданином Великобритании). Время проживания внутри страны в нарушение иммиграционного законодательства Великобритании не засчитывается в общий пятилетний срок.

Home Office уже давно придерживается мнения, что граждане ЕС, физически присутствующие в Великобритании, но не имеющие права на проживание в соответствии с законодательством ЕС, нарушают иммиграционные законы. Неосознанное отсутствие права на проживание встречается на удивление часто – многих мигрантов без комплексной медицинской страховки уличали в этом в прошлом.

Из-за «Брекзита» европейским гражданам и членам их семей был предложен иммиграционный статус в соответствии с законодательством Великобритании (вместо использования законодательства ЕС). Получение нового статуса Settled не требует подтверждения предыдущего права на проживание – оно в основном основано на простом присутствии в Великобритании.

Home Office теперь требует, чтобы в заявлениях на натурализацию от мигрантов со статусом Settled было отражено их право на проживание в стране. В этом контексте просто установить статус недостаточно.

Статус Settled будет служить доказательством отсутствия ограничений по времени иммиграции (еще одно из требований натурализации), но не будет означать, что период проживания человека в Великобритании соответствовал иммиграционному законодательству.

Проявляя усмотрение, политика далее предполагает, что нарушение правил ЕС – это не так плохо, как незаконный въезд в Великобританию или пребывание по визе. Но европейцы – предполагая, что они в первую очередь знают о своем точном правовом статусе – должны будут «предоставить достаточные доказательства, чтобы оправдать усмотрение в их пользу».

В результате гражданам ЕС станет труднее получить британское гражданство, чем в том случае, если бы статус Settled  просто приняли бы как доказательство законного проживания.

Пластиковая карта, подтверждающая постоянное проживание в стране, в отличие от статуса Settled, будет служить доказательством законного проживания в течение пяти лет.

Эта проблема также коснется граждан Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

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