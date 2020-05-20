Заявление об изменениях в иммиграционных правилах, поданное в британский парламент 14 мая 2020 года

Сроки вступления в силу

Изменения в иммиграционных документах Appendix EU и Appendix EU (Family Permit), касающиеся доступа к схеме подачи на вид на жительство для граждан ЕС и членов их семей (EU Settlement Scheme), а также к семейному разрешению и разрешению на поездки для членов семей жителей Северной Ирландии, вступают в силу 24 августа 2020 года.

Остальные изменения вступают в силу с 4 июня 2020 года.

Основные изменения в схеме подачи на вид на жительство для граждан ЕС и членов их семей (EU Settlement Scheme; EUSS)

– Соответствующие требованиям члены семей жителей Северной Ирландии смогут подать заявление на получение британского иммиграционного статуса в соответствии со схемой EUSS на тех же условиях, что и члены семей ирландских граждан в Великобритании. Этот иммиграционный статус будет доступен членам семей всех жителей Северной Ирландии независимо от того, имеет ли житель Северной Ирландии британское или ирландское гражданство или оба гражданства сразу и независимо от того, как они идентифицируют себя.

– Расширение охвата для жертв бытового насилия или жестокого обращения с тем, чтобы они могли подать заявление на получение статуса в соответствии со схемой EUSS. Эти изменения дадут право подать на вид на жительство любому члену семьи в рамках схемы EUSS (супруг, гражданский партнер, долговременный партнер, ребенок, зависимый родитель или зависимый родственник), чьи семейные отношения с соответствующим гражданином ЕС (или с квалифицированным британским гражданином) полностью разорваны в результате бытового насилия или жестокого обращения.

– Осуществление заявителем экономической активности в Великобритании, на которое заявитель полагается для получения статуса в соответствии со схемой EUSS, необязательно должно и далее продолжаться на дату подачи им заявления.

Изменения в визовых категориях «Стартап» и «Инноватор»

– Для получения одобрительного письма (endorsement letter) заявители должны быть учредителями своего бизнеса и полагаться на свои собственные бизнес-планы. Бизнес кандидата-инноватора может находиться в активной фазе, если заявитель был одним из основателей такого бизнеса.

– Иммиграционные сотрудники Home Office, принимающие решения по визовым заявкам данной визовой категории, могут запрашивать дополнительную информацию или доказательства у заявителей или их одобряющих органов, если у них есть опасения, что одобрение/одобрительное письмо было выдано ненадлежащим образом, и могут отказывать в удовлетворении визовых заявок, если они не соответствуют критериям для получения такого одобрения.

– В критерии «жизнеспособности» бизнеса/бизнес-идеи вносятся поправки, которые также требуют, чтобы бизнес-план был реалистичным и достижимым на основе имеющихся у заявителя ресурсов.

– В иммиграционные правила добавляются изменения в отношении заявителей, желающих поменять свое бизнес-предприятие/бизнес, которые ранее были изложены только в руководстве Home Office для одобряющих органов. Это означает, что заявители могут изменить бизнес-предприятие/бизнес, если их орган по одобрению удовлетворен тем, что новое бизнес-предприятие/бизнес соответствует всем критериям для выдачи и получения одобрения. Заявителю при этом не нужно получать новое одобрение или подавать новую визовую заявку.

– Если заявитель в процессе жизни и работы в Великобритании по визе изменил деятельность бизнес-предприятия/бизнеса, это не помешает ему подать визовую заявку в соответствии с критериями «того же бизнеса», что у него был ранее, в рамках новой визовой заявки по категории «Инноватор». Это особенно важно для заявителей, переходящих с визы «Стартап» на визу «Инноватор», поскольку в противном случае они должны были бы соответствовать минимальному порогу финансирования в размере £50 тыс. для «новых бизнес-заявок».

Изменения в визовой категории «Глобальный талант»

– Заявители, которые уже имеют вид на жительство по категории Tier 1 (Exceptional Talent) и хотят продлить свою визу далее, должны подать заявление в соответствии с требованиями продления для визы «Глобальный талант», а не получать новое одобрение от утверждающего органа.

– Критерии для рассмотрения заявок для предоставления одобрений Альянсом продюсеров кино и телевидения (Producers Alliance for Cinema and Television) позволяют некоторым заявителям представить доказательства получения им наград и достижений за последние десять лет до даты подачи визовой заявки. Раньше требование гласило, что такие доказательства должны относиться только к последним пяти годам до подачи на визу.

– По просьбе одобряющих органов рекомендательные письма были ограничены объемом в три страницы формата А4 за исключением указаний регалий и титулов самих авторов (референтов) таких писем. Это предотвращает предоставление заявителями длинных рекомендательных писем в обход других ограничений в отношении объема доказательств, которые могут быть предоставлены, и гарантирует, что доказательства будут сосредоточены на ключевых навыках заявителей и их вкладе в выбранную ими сферу деятельности.

Изменения в визовой категории «Представитель зарубежной компании»

– Иностранным компаниям запрещается направлять своих представителей для переезда в Великобританию, если у них нет подлинного намерения создавать филиал или дочернюю компанию в Великобритании.

– Иностранные компании должны быть активно работающими и вести экономическую деятельность, а также намереваться сохранить основное место бизнес-деятельности за пределами Великобритании.

– Кандидаты должны обладать навыками, опытом, знаниями и полномочиями для представления иностранного бизнеса в Великобритании.

– Заявители должны быть старшими сотрудниками (занимать высокие должности в иностранной компании) и не могут заниматься своим собственным бизнесом или представлять какой-либо другой бизнес на территории Великобритании.

– Право собственности в иностранных компаниях не ограничивается только компаниями, выпускающими акции.

– Мажоритарным собственникам иностранных компаний запрещено подавать на визу в качестве зависимого супруга, гражданского партнера, неженатого или однополого партнера от единственного представителя их собственного бизнеса. Это помешает фактическим владельцам иностранных компаний избегать обхода иммиграционных правил, направленных на то, чтобы они не могли перенести свой бизнес в Великобританию по этому визовому маршруту.

– В критерии для продления данной визовой категории уточняется, что филиал или дочерняя компания должны быть созданы на территории Великобритании, а не за рубежом.

Изменения в требованиях к семейным визам/визам, основанным на семейной жизни в Великобритании

– Вид на жительство в качестве жениха (невесты) или предполагаемого гражданского партнера должен позволить браку или гражданскому партнерству состояться на территории Великобритании.

– Срок погашения судимости для лиц, находящихся в Великобритании по семейной визе согласно британским иммиграционным правилам и осужденных или приговоренных к лишению свободы на срок от 12 месяцев до четырех лет, составляет десять лет. Это сделано для того, чтобы правила по срокам погашения судимости по семейной визе согласно британским иммиграционным правилам были такими же, как и при подаче на первичную семейную визу, или же при подаче на постоянное место жительство (ПМЖ) на основании семейной визы.

Обязательный карантин по прибытию в Великобританию

В правительственной «Стратегии восстановления после COVID-19» , обновленной 12 мая, говорится, что людей, путешествующих/приезжающих в Великобританию, вскоре попросят пройти двухнедельный карантин после прибытия:

«… правительство потребует от всех прибывших, не включенных в короткий список исключений, осуществить самоизоляцию в своем жилье в течение четырнадцати дней после прибытия в Великобританию. В тех случаях, когда путешественники/приезжие не смогут продемонстрировать, где они могли бы самоизолироваться, они должны будут сделать это в помещениях, специально организованных для этого правительством» .

В то же время будут сделаны некоторые исключения, в том числе для поездок в пределах Единого иммиграционного пространства (Common Travel Area), охватывающего Великобританию, зависимые территории Британской Короны и Ирландию, а также территорию Франции.

Официальной даты введения данного карантина нет: правительство только говорит, что это произойдет «Бкак можно скорее» . Но британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что «новые правила в отношении карантина, как ожидается, вступят в силу в конце этого мая 2020 года» .

Европейцам станет труднее получить британское гражданство

Министерство внутренних дел (Home Office) решило усложить процесс натурализации для европейских граждан. Граждане ЕС со статусом Settled, которые подают заявление на получение британского гражданства, теперь должны предоставить доказательства того, что они проживают в Великобритании на законных основаниях согласно обновленной государственной политике в отношении гражданства, опубликованной 15 мая 2020 года.