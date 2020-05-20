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Уроки будущего: по старинке или в сети?

Уроки будущего: по старинке или в сети?
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Опыт русского образовательного центра «Дар»

В современном обществе педагог не только должен уметь нестандартно подойти к обучению, но и быть готовым к любым нетипичным ситуациям.  Особенно если стоит задача научить школьника-билингва, да еще и в условиях дистанционного обучения. Какие же стороны открыли педагоги русского образовательного центра «Дар»  в новом обучающем формате? И что думают родители их  учеников о дистанционном обучении?

В экспресс-интервью участвовали педагоги и родители русского образовательного центра «Дар»: Татьяна Сушко, Екатерина Бусел, Анна Веселова, Регина Голубева, Мария Гладченко.

– Что раздражает в системе дистанционного обучения? 

Регина Голубева: Раздражает многое и многих: как учителей, так и родителей с детьми. В первую очередь для ребенка эти занятия – огромная нагрузка, так как в течение дня он имеет возможность заниматься только посредством цифровых технологий. Дети быстро переутомляются от такой работы, и это влияет на их здоровье и на психическое состояние. Теряют интерес к знаниям, выполняют задания не вдумываясь, а лишь бы сделать. А для детей постарше – это легкий доступ к списыванию и всевозможным подсказкам! 

Детям очень сложно собраться из-за того, что комфортные домашние условия всегда предлагают более интересных занятия.  Для большей дисциплины и продуктивности занятий необходимы поддержка со стороны родителей, их контроль, помощь ребенку в организации и проведении занятий. А у родителей и своих дел хватает… 

Педагоги ограничены временем и дистанцией между учениками, полноценно проконтролировать выполнение заданий сложно. Учитель тратит вдвое больше энергии, чтобы удержать внимание всех детей, максимально продуктивно и интересно провести урок, но результат занятий не всегда радует! 

– Онлайн- или офлайн-обучение: что лучше, если надо выбрать?

Екатерина Бусел: Безусловно, я бы выбрала и выбираю очное обучение! Только при живом общении, обмене эмоциями, находясь в специально организованном пространстве, можно вызать интерес детей к познанию, увлечь процессом обучения, создать живой урок! А учителю – применить разные методики преподавания, менять виды деятельности для поддержания внимания и, самое главное, увидеть слабые и сильные стороны каждого ученика и с учетом этих особенностей правильно выстраивать урок. Только при таких условиях можно достигнуть положительных результатов в усвоении материала. Онлайн-обучение – это не образование будущего, это лишь один из многих элементов современного образования, но никак не основной. 

Анна Веселова: Я за сохранение живых школ и живого обучения, которое в идеале основано на принципах минимализации контроля учителя и развитии интересов личности ученика. Думаю, что водораздел проходит не между «онлайн» и «офлайн», а между «скучно» и «интересно», как в старом фильме «Урок литературы». А все остальное, и даже собственное присутствие, только инструменты для трансляции смыслов. 

Татьяна Сушко: Я выбираю офлайн. Когда занятия проходят в школе, непосредственно с живыми людьми, моя дочь с нетерпением бежит на уроки, всю неделю ждет занятий в субботней школе, бесконечно спрашивает, сколько дней осталось до субботы! Сейчас же, когда мы вынуждены были перейти на онлайн-обучение, интерес у ребенка снизился, практически исчез. Мне приходится завлекать и уговаривать ее посетить урок перед монитором. И хоть он длится 30 минут, а задания и упражнения меняются, ей трудно высидеть до конца.

Мария Гладченко: Я допускаю возможность онлайн-обучения для взрослых и подростков от десяти лет, для людей с выработанной дисциплиной, с сильной внутренней мотивацией, когда преподаватель – лишь гид,  который указывает на важные моменты и на детали, на которые следует обратить внимание, в то время как с детьми более младшего возраста это невозможно. Я считаю важными непосредственные отношения «учитель- ученик», их живое общение, контакт «глаза в глаза», а не через экран компьютера. При онлайн-обучении этот фактор отсутствует, что, как я считаю, негативно влияет и на сам процесс обучения, и на результат. 

– Я отвечаю на этот вопрос исходя из опыта проведения уроков для малышей трех-четырех лет  в обоих форматах. Конечно же, мой выбор – в пользу обычного урока, где я могу с помощью различных обучающих инструментов и приемов достичь поставленной цели и имею более широкие возможности. А именно – использовать тактильные ощущения, командную работу, наблюдать и  работать с реакцией каждого ученика в моменте, строить урок на основе таких дидактических материалов, как кубики, игры и др.  

– Какие положительные стороны онлайн-обучения вы отметили?

Анна Веселова:  Я работаю с детьми среднего школьного возраста 11-14 лет. Как известно, дети-подростки склонны уходить в «свою» реальность в противовес реальности взрослых. Этот процесс обусловлен развитием автономности личности и всем хорошо знаком. Интернет – это проводник во многие реальности, и онлайн-обучение часто играет на руку преподавателю, так как он, «взрослый»,  входит в среду ученика и становится более своим, а вместе с этим и предмет становится ближе детям. Плюс введение интерактивных игр оживляет урок, а дистанцию «преподаватель-ученик» можно ослабить, когда это необходимо, совместным выполнением заданий. 

– Как вы считаете: есть ли будущее у системы дистанционного обучения?

Анна Веселова: Безусловно. Я считаю, что это уже давно «настоящее».

Мария Гладченко: Думаю, что, поработав в таком формате, и учителя, и родители, и ученики захотят продолжать его использовать. Учителя – для самосовершенствования, ученики –  для адаптации новых форм уроков, родители – для развития самостоятельных навыков работы у их ребенка. Пользоваться спросом будет продукт  творческого и увлеченного педагога, который сможет предложить качественную, интересную систему преподавания онлайн.

– Что вас удивило в ходе онлайн-уроков?

Мария Гладченко: Самым большим открытием для меня, преподавателя самой младшей группы, было то, что даже с малышами возможно провести уроки эмоционально, включая детей в интерактивный формат игры,  и достичь прекрасных результатов.

– Какого известного человека вы бы пригласили на онлайн-урок, будь такая возможность? 

Татьяна Сушко:  Я была бы рада присутствию на онлайн-уроке основателя гуманной педагогики Шалвы Александровича Амонашвили. Хотелось бы потом услышать его отзыв о занятии, и коль уж обучению  онлайн быть, советы и подсказки этого великого человека смогли бы сориентировать нас, преподавателей и родителей, в каком русле продолжать работать с детьми  и на что обращать внимание при такой форме обучения. Это была бы встреча классики и новаторства. Кроме того, великий педагог помог бы нам, взрослым, заглянуть в мир ребенка и, возможно, мы смогли бы лучше понять, что нужно нашим детям и каким должен быть современный онлайн-урок. 

– Совет родителям современных школьников. 

Татьяна Сушко: Мне хотелось бы посоветовать  родителям не мешать детям жить и учиться. Я часто замечаю, что современные родители так стараются все дать детям, что  у детей не остается ни времени, ни сил на игры, на мечты, на детство. Самое ценное время посвящено урокам, домашним заданиям, поездкам в транспорте на урок и с урока. Дети часто настолько истощены физически и ментально, что у них пропадает желание жить. Кроме того, они вынуждены пассивно принимать волю родителей и позже напрочь лишаются умения думать для себя, о себе, просто думать. Так мы воспитываем поколение послушных роботов, а не счастливых, умеющих обращаться к себе и своему «Я», свободных личностей. Я считаю, родителям следует больше наблюдать за своими детьми, стараться понять их природу, раскрывая их таланты, подпитывая их стремления, а не навязывая свои.  

www.darcentre.co.uk

https://www.facebook.com/darschool/ 

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