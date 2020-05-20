Первый инстаграм-мюзикл: что это такое и как его смотреть

Вот уже два месяца как театры закрыты, а зрители сидят дома и печально смотрят онлайн-трансляции постановок. А представляете, как грустят режиссеры и актеры? Соскучившись по премьерам, режиссер Алексей Франдетти решил поставить мюзикл… прямо в «Инстаграме»! Рассказываем, как появилась такая идея и где смотреть первый в мире инстамюзикл.

Мюзикл «Мой длинноногий деда» основан на вышедшей в 1912 году книге Джин Вэбстер Daddy Long Legs. Рассказанная в письмах молодой девушки к своему неизвестному благодетелю романтическая комедия заслужила не одну экранизацию (в том числе немое кино с Мэри Пикфорд в главной роли, музыкальное кино с Фредом Астером, болливудский эпос, корейский фильм и анимесериал), а в 2015 году пришла на Бродвей в формате камерного мюзикла с музыкой номинанта главной театральной премии Тони Пола Гордона. Чуть позже спектакль появился и в Британии.

На русском языке мюзикл Daddy Long Legs зазвучал впервые в 2020-м, и смотреть его могут зрители со всего мира, притом бесплатно. Для этого достаточно подписаться на @instamusical.ru, где с понедельника по пятницу по утрам в ленте появляются музыкальные номера и сцены из спектакля, а днем – посты и сторис от имени персонажей (будто бы герой и героиня ведут свои собственные аккаунты).

– Как возникла идея подобного формата?

Рассказывает режиссер Алексей Франдетти, лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле» за спектакли «Рождество О’Генри» в Театре им. А.С.Пушкина и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» московского Театра на Таганке:

– Когда стало понятно, что нельзя терять времени, стало немного неуютно. Именно сегодня и сейчас, когда мир меняется практически каждый день и придумывается что-то новое, нужно было выдать результат.

Мне не хотелось делать спектакль в Zoom: для меня это площадка для решения рабочих вопросов. Хотелось живого оркестра, артистов, трогательной и серьезной истории. И очень важным было бы сохранить ощущение «здесь и сейчас», ведь именно для этого нужен театр.

При этом мы не могли превращать наш проект в «большой сериал», для которого по-хорошему нужны декорации, костюмы, профессиональные камеры, а мы даже из дома редко можем выйти. Так и родился новый формат спектакля, не существовавший до этого в мире – инстаграм-мюзикл «Мой длинноногий деда». Я вспомнил о книге Джин Вэбстер и подумал, что формат с письмами «на деревню дедушке» как раз можно адаптировать под современность, да и объяснить этим то, почему у артистов в одной сцене разные декорации.

Главной проблемой оказалось то, что компания-правообладатель, в сотрудничестве с которой я сделал уже немало спектаклей, из-за пандемии не выходила на связь. Мы начали работу, понимая, что в любой момент нас могут попросить остановиться, сказав, что композитор и автор против. И для меня стало огромным подарком, когда непосредственно автор музыки и автор пьесы дали свое разрешение и одобрили наш проект. Когда мы начали переписываться с автором пьесы, выяснилось, что именно он и ставил спектакль на Бродвее, а у меня на полке стоит учебник по режиссуре его авторства. Одобрение от него было очень-очень приятно!

Артистов в мюзикле всего двое. Он и она. Джуди и Джарвиса «оживляют» обладатели премии «Золотая маска» Иван Ожогин («Бал вампиров», «Призрак оперы», «Джекилл и Хайд» и др.) и Юлия Дякина («Казанова», «Орфей и Эвридика», «Магазинчик ужасов»), которые находятся на расстоянии 700 км друг от друга: поскольку Юлия живет в Москве, а Иван— в Санкт-Петербурге.

Впрочем, в эпизодах порой появляются и «приглашенные звезды», притом действительно звезды российского телевидения.

Для постановки инстаграм-мюзикла потребовались не только звукорежиссер и музыкальный руководитель, которые нужны каждому музыкальному спектаклю. Не менее важную роль в ней играют дизайнеры, создатели графики для видео, редакторы текстов. Команда создателей тоже разбросана по разным местам, к примеру, переводчик мюзикла Мария Кузнецова работает из Берлина. Все эти «ударенные по голове творчеством» люди часами пишут тексты, снимают себя на телефон, записывают вокальные и музыкальные треки, сводят их, снова перезаписывают и все ради того, чтобы продолжать заниматься любимым делом. И что немаловажно, просто во имя идеи, на голом энтузиазме.

– Каково работать в таком формате артистам?

Рассказывает исполнительница роли Джуди Эббот, лауреат премии «Золотая маска» Юлия Дякина:

– Откровенно говоря, я небольшой любитель социальных сетей, а «Инстаграм» для меня – просто фотоальбом из нераспечатанных фотографий. Так что работать в формате инстаграм-мюзикла – это как вселенную открыть. Из актрисы мюзикла я превратилась в блогера, специалиста по монтажу, артиста озвучки, оператора, SMM-щика… и то, что раньше было только в качестве развлечения перед сном, вдруг составляет полноценный рабочий день!

Особым вызовом для меня стали stories: на них уходит весь день в ущерб домашним делам! Из приятного: обнаружила, что мне необыкновенно легко работается с селфи-камерой, как с партнером: получается живо, и, как отмечают зрители, довольно искренне.

Исполнитель роли Джарвиса Пендлтона, лауреат премии «Золотая маска» Иван Ожогин:

– Как говорит мой персонаж в мюзикле, мы живем в парадоксальное время. Ты как будто со стороны наблюдаешь за тем, как рождается новая реальность. Пока непонятно, каким станет будущее театра, но что-то из опробованного и придуманного сейчас непременно закрепится.

Встречи со зрителем через экран сложны тем, что ты не видишь глаз, не происходит обмена энергией. Работать на камеру без множества киноролей сложно, хочется отдачи. А с инстаграм-мюзиклом ее можно видеть в комментариях!

Этот мюзикл – такая крутая история! Я давно хотел поработать с режиссером Франдетти, но мы не совпадали графиками. А тут вдруг представился уникальный шанс собраться в одном месте очень крутой команде, которая работает на энтузиазме, не за деньги, и творить душевное действо, которое находит отклик у зрителей. От этого получаешь огромное удовольствие. Как и от музыкального материала, все это так красиво.

Сложно с точки зрения съемок в замкнутом пространстве. Дом каждого из нас стал театром, где нужно создавать декорации под каждую ситуацию, сделать и лето, и Новый год, и деревню, и город. Вместить все в 20 серий, снять в ограниченном пространстве, смонтировать, придумать какие-то веселые современные фишки, но сделать так, чтобы было понятно любому поколению и любому возрасту, и вовлечь аудиторию. Это и сложно, и круто одновременно.

Итак, если вы захотите посмотреть мюзикл «Мой длинноногий деда», сделать это можно совершенно бесплатно в аккаунте проекта @instamusical.ru. Там регулярно появляются новые музыкальные номера и сцены спектакля, снятые на камеру мобильного телефона. Если вы пропустили начало, найти stories за предыдущие дни можно в закрепленных. А все номера сохранятся в ленте, и примерно к середине июня можно будет увидеть весь спектакль целиком!

– И как же спектакль приняли зрители?

Рассказывает Алексей Франдетти:

– Очень страшно быть первым, это как в бой идти. Несмотря на то, что я часто становился первым, будь то первый иммерсивный мюзикл, первый мюзикл в Большом театре, да и в принципе каждая премьера – это что-то новое. А тут было совсем непросто. В живом театре ты по дыханию зрителя, по самому началу можешь понять, как работает то, что ты делаешь. Здесь же было вообще непонятно. Выстрелим – не выстрелим, понятно – непонятно, интересно – неинтересно?

Еще в то утро, когда мы выложили первый номер спектакля, я не знал, будут ли нас смотреть. В результате за сутки нас посмотрело в три раза больше людей, чем на нас подписано!

Наш сериал – это не «прямые эфиры» и не записи музыкальных номеров, которые сегодня практикуют артисты со всего мира. Зрители «Длинноногого деды» получат полноценную законченную историю, которая, надеюсь, подарит им такую же радость, какую получили и мы, когда занимались любимым делом. А когда-нибудь, надеюсь, мы сможем сыграть этот спектакль на сцене, глядя в глаза нашим зрителям.

Подготовила Анастасия Глаголева