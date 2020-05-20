Спецпроект «Профессии». Водитель автобуса

Сегодня, когда весь мир соблюдает режим самоизоляции, есть люди, которые продолжают выходить на работу, чтобы жизнь вокруг нас не остановилась окончательно. Инна Песецкая за рулем автобуса уже больше десяти лет. Она рассказала нам свою личную историю успеха: как приехала в Англию, начала жизнь с нуля и осуществила мечту детства.

Как все начиналось

Я переехала в Манчестер из Вильнюса в 2005 году. На родине развелась с мужем и решила изменить свою жизнь. Здесь я смогла осуществить мечту детства – стала водителем автобуса. Помню, когда была маленькая, мне так нравилось, как водители махали руками друг другу, что тогда я решила, что обязательно свяжу свою жизнь с транспортом. Однако, приехав в Англию, я быстро поняла, что идти учиться на водителя без знания языка просто бессмысленно, поэтому первые три года, пока учила английский, я подрабатывала уборщицей на фабрике. Время шло, я стала увереннее. Однажды во время обеденного перерыва я увидела в газете объявление компании Stagecoach о наборе водителей и решила, почему бы не попробовать?

В Лондоне водитель автобуса получает в среднем £11,72 в час, в Манчестере — £10,80, а в Глазго — £9,25.

Как проходит обучение

Когда я пришла учиться в Stagecoach, там как раз набирали водителей без категории D. Нас обучали теории и вождению. Взамен я должна была отработать два года. Скажу честно, учиться было сложно. Теоретическую часть у меня получилось сдать только с третьего раза. Не хватало знания английского. Потом все-таки собралась с мыслями и все сдала. Во время практических занятий нам говорили, что всегда нужно быть готовым к неожиданностям, ведь на дороге может случиться все что угодно. Также особое внимание уделяли габаритам автобуса. При повороте всегда нужно помнить про заднюю часть автобуса, ведь его длина – 10 м. После двухнедельного обучения с тобой еще ездит твой наставник, а потом ты уходишь в свободное плавание.

Некоторые компании-перевозчики сами обучают будущих водителей, которые еще не сдали на права категории D.

– Stagecoach

– Arriva London

– Abellio

Как все устроено

Смены бывают разные: утренние, дневные, ночные и разрывные. Последние обычно начинаются в четыре утра, потом четырехчасовой перерыв, и потом ты еще четыре часа дорабатываешь. Утренняя смена может длиться с шести утра до 12 или до трех часов дня. Дневная – с девяти-десяти утра до шести-семи вечера. График делится по неделям. Еще каждый раз тебе дают новый маршрут. Сегодня я знаю их 25.

В день у тебя может быть три разных направления. Перед сменой я всегда проверяю исправность автобуса: работают ли фары, поворотники, свет в салоне. Если хоть что-нибудь не в порядке, сразу нужно сделать репост и пересесть на другое транспортное средство.

Проверка состояния автобуса – это полная ответственность водителя. Помню, когда только начинала работать, приходила на смену на полчаса раньше и все проверяла, так боялась, что что-нибудь может пойти не так. Плюс нельзя забывать, что автобусы отличаются друг о друга, и соответственно кнопки на панели водителя расположены в каждом из них по-разному.

О сложностях профессии

Водитель автобуса – очень ответственная профессия. Каждый раз садясь за руль, я понимаю, что я должна довезти в целости и сохранности 50-70 человек. Особенно страшно было, когда я только начинала ездить сама. Со временем ты, конечно, становишься увереннее, но лучше всегда быть начеку. Нужна стопроцентная концентрация внимания, особенно в ночное время суток, когда плохая видимость. Это – огромный стресс. Плюс в Англии очень не любят соблюдать правила дорожного движения. Люди переходят дорогу где им вздумается и когда им захочется. Если вдруг ты им посигналишь, они еще могут начать с тобой скандалить и выливать на тебя весь свой негатив.

Еще одна трудность – ежедневная грубость пассажиров. Я училась абстрагироваться от нее несколько лет. Сначала было тяжело, потом уже не обращаешь внимания и просто делаешь свою работу.

Также нарушается режим дня. Смены каждый раз разные. Порой вставать приходится в четыре утра, а ложиться – за полночь.

Буквально недавно поймала одного мальчика, который хотел проехать «зайцем». Он исправил дату на своем проездном, думал, не замечу. Я вышла из кабины и говорю: «Ты не очень хороший художник». Смотрю, парень испугался. Я решила не ругаться с ним: ребенок все-таки, и поэтому предложила бесплатный проезд в обмен на его “художественный” билет.

Помню, еще в 2012 году компания, в которой я работаю, официально перевозила спортсменов и журналистов на олимпийские объекты в Лондоне. Я решила подать заявку как волонтер, попала, правда, по второй волне, но отработала как Олимпиаду, так и Паралимпиаду. Тогда как раз не хватало женщин-водителей, поэтому меня и взяли.

Кстати, представительниц прекрасного пола, которые управляют общественным транспортом, с каждым годом становится все больше. Когда я только начинала работать, женщин-водителей практически не было, сейчас в нашей компании их 20.

Бывали и опасные случаи. Раз меня чуть не ограбили. Однажды, остановившись на остановке, я заметила, что кто-то бежит к автобусу. Думаю, подожду, мало ли человек на работу торопится. Вдруг в автобус вбежали двое мальчишек в черных масках с ножом и начали требовать деньги.

Тут мне действительно стало страшно: в салоне были пассажиры, а эти ребята были непредсказуемы. Я быстро сообразила нажать кнопку тревоги, которая соединила меня с депо. Я объяснила ситуацию, после чего мне сказали оставаться на месте. Действительно, в такой стрессовой ситуации лучше никуда не ехать, потому что мало ли что можно натворить на дороге. Этим ребятам удалось сбежать, но потом их нашли благодаря CCTV и голосовым записям с диктофона (они всегда есть в салоне автобуса).

Я не представляю своей жизни без вождения, ведь это – моя страсть. Когда еще училась водить, случайно встретила женщину за рулем автобуса и спросила, как у нее получается водить такое огромное транспортное средство и давно ли она за рулем. На что она мне ответила: «Ничего не бойся, садись и езжай. Потом будешь просто летать по улицам». Так и случилось. Главное – верить в себя, заниматься тем, что нравится, и идти вперед.

Беседовала Мария Кулик