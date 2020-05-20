﻿﻿﻿﻿﻿

Садик Хан призвал лондонцев носить маски в общественном транспорте

Садик Хан призвал лондонцев носить маски в общественном транспорте
Фото:123rf.com

В автобусах и метро сложно соблюдать социальную дистанцию

Садик Хан обратился к британским магазинам с просьбой закупить тканевые немедицинские маски для лица, чтобы лондонцы могли воспользоваться ими в общественном транспорте. Это поможет предотвратить распространение коронавируса там, где не получается соблюдать социальную дистанцию, пишет My London.

«Жители города должны по возможности оставаться дома. Однако если вам действительно нужно воспользоваться общественным транспортом, я бы рекомендовал закрывать лицо на протяжении поездки», — обратился к лондонцам Хан. Он надеется, что ношение масок войдет в привычку в том числе и при совершении ежедневных покупок.

Мэрия Лондона также обязала все работников TfL, включая уборщиков и водителей транспорта, закрывать лицо, пишет The Evening Standard. Станции регулярно дезинфицируют и снабжают антисептиками для рук.

Инициативу мэра Лондона одобрила Британская ассоциация независимых ритейлеров (Bira). Правительство Великобритании разрешает людям носить маски по своему усмотрению, однако не считает это обязательным — по мнению британских ученых, их эффективность не особо велика в борьбе с Covid-19.

profile-sample2
Первый инстаграм-мюзикл: что это такое и как его смотреть
20-05-2020
profile-sample2
Спецпроект «Профессии». Водитель автобуса
20-05-2020
profile-sample2
Садик Хан призвал лондонцев носить маски в общественном транспорте
20-05-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.