Садик Хан призвал лондонцев носить маски в общественном транспорте

В автобусах и метро сложно соблюдать социальную дистанцию

Садик Хан обратился к британским магазинам с просьбой закупить тканевые немедицинские маски для лица, чтобы лондонцы могли воспользоваться ими в общественном транспорте. Это поможет предотвратить распространение коронавируса там, где не получается соблюдать социальную дистанцию, пишет My London.

«Жители города должны по возможности оставаться дома. Однако если вам действительно нужно воспользоваться общественным транспортом, я бы рекомендовал закрывать лицо на протяжении поездки», — обратился к лондонцам Хан. Он надеется, что ношение масок войдет в привычку в том числе и при совершении ежедневных покупок.

Мэрия Лондона также обязала все работников TfL, включая уборщиков и водителей транспорта, закрывать лицо, пишет The Evening Standard. Станции регулярно дезинфицируют и снабжают антисептиками для рук.

Инициативу мэра Лондона одобрила Британская ассоциация независимых ритейлеров (Bira). Правительство Великобритании разрешает людям носить маски по своему усмотрению, однако не считает это обязательным — по мнению британских ученых, их эффективность не особо велика в борьбе с Covid-19.