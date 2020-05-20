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Семьи погибших от коронавируса уборщиков и охранников не смогут остаться в Великобритании

Семьи погибших от коронавируса уборщиков и охранников не смогут остаться в Великобритании
Фото:123rf.com

Министерство внутренних дел исключило их из программы поддержки

В апреле этого года министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что визы иностранных работников NHS, срок действия которых истекает до 1 октября 2020 года, будут автоматически продлены на год. К числу обладателей важных профессий МИД отнес акушеров, радиографистов, фармацевтов, стоматологов, офтальмологов, биохимиков и медсестер. Это положение также будет распространяться на членов их семей.

В случае, если иностранный работник NHS умирает от коронавируса, его семье предоставляют бессрочный вид на жительство. Однако в схему не включили больничных уборщиков, носильщиков, охранников и работников общественного питания. Руководство профсоюза GMB назвало сложившуюся ситуацию «возмутительной», ведь все сотрудники в одинаковой степени рискуют заразиться Covid-19.

«Я живу и работаю в Великобритании уже десять лет, — рассказывает Кэтрин, уборщица из Нигерии. — У меня двое детей: дочь родилась в Нигерии, а сын — уже на территории Великобритании. Я люблю свою работу, но сейчас мы все находимся в большой опасности из-за вируса. Мне было бы гораздо спокойнее, если бы я знала, что после моей смерти дети смогут остаться здесь».

Член профсоюза GMB Лола Макэвой призвала правительство пересмотреть свою политику и предоставить всем работникам NHS равные права.

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