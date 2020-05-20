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Страны Европы планируют открыть границы этим летом

Страны Европы планируют открыть границы этим летом
Фото:123rf.com

Они готовятся принимать туристов, несмотря на коронавирус

Британское правительство по-прежнему выступает против поездок за рубеж в этом году, однако многие страны Европы ослабляют карантин и готовятся открыть границы, чтобы принять туристов — в том числе из Соединенного Королевства, пишет Secret London. О постепенном снятии ограничений на въезд уже объявили:

Греция

Греция планирует открыть туристический сезон с 1 июля, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Рестораны, кафе и отели заработают в июне, однако туристов попросят соблюдать социальную дистанцию. На прошлой неделе возобновились прямые рейсы из Великобритании в Грецию, однако пока что всем прибывшим нужно пройти двухнедельный карантин. 

Бельгия

Местное правительство готовит план по постепенному открытию ресторанов, музеев и других общественных мест. Бельгия обещает открыть границы одной из первых в ЕC — уже с 15 июня.

Италия

Италия начнет принимать туристов с 3 июня. В стране уже открываются отели, магазины, кафе, рестораны, бары и пиццерии. Власти Сицилии обещают оплатить половину стоимости авиабилетов и каждую третью ночь в отелях, чтобы привлечь людей после снятия карантина.

Испания

Правительство Испании намерено открыть границы в конце июня, однако окончательное решение по дате еще не принято. В настоящее время в стране действует обязательный двухнедельный карантин для прибывающих. 

Исландия

С 15 июня иностранные граждане смогут посетить Исландию. У них будет право выбора: сделать тест на коронавирус по прибытии в страну или добровольно отправиться в 14-дневный карантин.

Нидерланды

Туристы из Шенгенской зоны могут прилететь в Нидерланды уже сейчас. Британцам также разрешено посетить страну при наличии уважительной на то причины. Рестораны и бары откроются в Нидерландах с 1 июня, а парки — в июле.

Швеция

Границы Швеции открыты для граждан стран ЕС и Великобритании. Правительство не стало объявлять карантин, но запретило массовые собрания.

Польша

Польша готовится открыть границы с 13 июня. Все прибывающие должны будут пройти 14-дневный карантин и носить маски в общественных местах.

Турция

Власти Турции обещают начать туристический сезон в середине июня, однако количество рейсов в страну пока строго ограничено. Правительство настаивает на обязательном ношении масок.

Швейцария

Швейцария откроется в июне только для граждан Франции, Германии и Австрии. Возможное послабление для других стран планируется не раньше августа.

Германия

Немецкое правительство последовало примеру «соседа» и собирается открыть границы в июне только для граждан Франции, Австрии и Швейцарии.

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