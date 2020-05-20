«Великая» иллюзия

«Великая» (The Great), сериал, Австралия-Великобритания, 2020-…

Стриминг Hulu представил долгожданный сериал «Великая» об императрице Екатерине, Петре III и России XVIII века. Сказка, как водится, ложь, но намеков в ней хоть отбавляй. И многие из них невероятно смешные.

Западные СМИ поспешили сравнить Екатерину из сериала «Великая» с матерью драконов Дейнерис из «Игры престолов». Дескать, Дейнерис тоже сначала наивная девушка, отношения с мужем непростые, а потом она «прокачивается» и начинает сеять ужас, желая принести в мир любовь и процветание.

Но кажется, что сюжетно героиня «Великой» куда ближе к Грэйс из «Догвилля». Сама доброта, она подверглась многочисленным издевательствам в маленьком условном городке, чтобы потом покарать местных жителей ради всеобщего блага.

Россия в сериале Тони Макнамары еще более условная, чем Англия XVIII века в нашумевшей исторической драме «Фаворитка», для которой он тоже писал сценарий. Более того, персонаж Эммы Стоун таинственным образом перевоплотился в Екатерину в исполнении Эль Фаннинг, звезды с амплуа тихого омута и безупречными аристократическими манерами. Эти блондинки невероятно схожи, а то, что рядом с ними в обоих проектах оказывается Николас Холт со своей великолепной клоунадой, усиливает рифму между фильмами. Хотя «Великая» в большей степени фарс в сторону «Смерти Сталина», «Кролика Джоджо», а иногда и монтипайтоновских шаржей.

Здесь все вывернуто наизнанку: эдакое русское зазеркалье, в котором факты перемешаны с самыми дикими допущениями, но главная линия при этом до неприличия серьезна и даже трагична.

Например, Петр III: Холт играет его инфантильным, придурковатым, но невероятно наглым и избалованным русским детиной, любителем поорать с друзьями песни, побить посуду, пострелять по людям и зверям от скуки и побаловаться с женщинами любых возрастов.

В одной из сцен сообщается, что девственности он лишился в 11 лет с французской куртизанкой. Страна с рабской покорностью терпит его выходки, воюет со Швецией, изнемогает от нищеты, народ, включая вельмож, невежествен и запуган. Никому не приходит в голову сопротивляться, все как мантру повторяют, что все так, как было заведено в старину.

А Петр озабочен тем, что его отец был Петром Великим, а он пока Петр-никакой, Петр-ничто, и все неуклюжие попытки исправить это заканчиваются провалом. Зритель, который учил в школе историю, конечно, знает, что Петр III был внуком того самого Петра, но сам он русскому так толком и не выучился (да и не хотел), а со Швецией не только не воевал, но даже чуть не взошел на ее престол. Чтобы оценить абсурдистский юмор сериала, стоит перечитать про Петра и Екатерину: там много любопытного, включая тот факт, что они были родственниками, и не очень-то дальними.

Попав в рассадник порока, начитанная, но совсем не знающая жизни немецкая принцесса Августа, которую сразу для удобства зовут Екатериной, сразу сталкивается с тем, что жениху она совсем не интересна. Он занят концепцией собственного величия и почти все время проводит во всевозможных забавах. Супруга ему необходима только для рождения наследника, но с этим дело как-то не ладится. Здесь в принципе ни у кого ничего не ладится, при дворе просто полный хаос, безграмотность, низкопробные интриги, блуд и насилие. Про Екатерину, например, сразу пускают слух, что до замужества она сношалась с конем, и все в это сразу верят. А она, как Чацкий на балу, безуспешно пытается декларировать напомаженным дамам сочинения французских просветителей.

Это история женщины, которой пришлось стать сильной, классический сюжет эпохи феминизма, #metoo и дела Вайнштейна. Брак с Петром для Екатерины – словно очередное дело харассмента, да еще и с избиениями, которым временами подвергаются она и ее верная служанка, ее лучшая подруга, единомышленница и – подельница. Они ведь с парочкой вольнодумцев замышляют бунт, хотят свергнуть царя, установить в стране такой режим, что хваленая американская независимость покажется всем страшным анахронизмом.

Только Екатерина быстро усваивает, что в выборе средств ей нельзя быть щепетильной. По сути она склоняется в сторону русской революции за полтора века до нее, как персонажи «Голливуда» в 40-е годы устраивают скандал в духе поздних 80-х.

Екатерина внутренне одинока, молода, умна и с самого начала верит, что ей суждено стать Великой. Не ее жалкому мужу унаследовать этот статус, а ей. Смех смехом, а в какой-то степени, похоже, так оно и было.

Первый сезон (похоже, второй тоже теперь обязан появиться) рассказывает только о первых годах жизни императрицы в России. Может быть, ему не всегда хватает визуальной смелости – того же «Голливуда» или первых сезонов «Игры престолов», раз уж вспомнили про Дейнерис.

Сериал менее провокационный, потому что снимался не для России, где сама тема для многих красная тряпка, а для всего мира, для которого это рассказ о подавленной тоталитарной властью державе. Американцам эксцентричное поведение Петра напомнит вовсе не Путина, а кого-то поближе, из своих.

Еще это история о том, как с волками приходится выть по-волчьи, стараясь остаться человеком. Ну и Екатерина Великая – это образец женщины, сочетающей любовь к клубнике и смазливым юнцам с гибким умом, благородством и несгибаемой волей.

На «Томатах» рейтинг сериала растет с каждым днем. Хороший показатель для российской тематики, которой и так уже Запад в последнее время слегка перекормлен.

Сергей Сычев

