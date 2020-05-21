Британия объявила условия нового тарифного режима после “Брекзита”

Он заменит внешний тариф Евросоюза

19 мая правительство Великобритании объявило о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Евросоюза начиная с 1 января 2021 г., после завершения транзитного периода.

Отмечается, что новый тарифный режим UK Global Tariff (UKGT) будет проще и дешевле, чем Единый внешний тариф Евросоюза (EU CET). Он будет в фунтах стерлингов, а не в евро.

По словам министра внешней торговли Элизабет Трас, «впервые за 50 лет мы можем установить свой собственный тарифный режим, который адаптирован к экономике Великобритании. Наш новый глобальный тариф принесет пользу британским потребителям и домохозяйствам, устранив бюрократические препоны и снизив стоимость тысяч товаров ежедневного потребления. Благодаря этому упрощенному подходу мы поддержим британскую промышленность и поможем предприятиям преодолеть беспрецедентные экономические проблемы, связанные с коронавирусом».

В соответствии с новым торговым режимом будут отменены пошлины на широкий спектр продукции. До 60% товаров будет поступать в Великобританию, не облагаясь тарифами, на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ с января 2021 года.

Тарифы будут снижены более чем на 100 товаров в целях повышения устойчивости экономики. К ним относятся термостаты и светодиодные лампы. Временная нулевая тарифная ставка на продукты, необходимые для борьбы с Covid-19, такие как вентиляторы и средства индивидуальной защиты (СИЗ), будет действовать и после 1 января следующего года, если медицинская ситуация потребует этого, также сообщает Министерство внешней торговли.

При этом Великобритания сохранит торговые пошлины на ряд товаров, поддерживающих отрасли британской промышленности, такие как сельское хозяйство, автомобилестроение и рыболовство.

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