Британский акцент признан самым сложным

Его плохо освоили даже такие звезды, как Киану Ривз и Энн Хэтэуэй

Аналитики образовательной онлайн-платформы Shaw Academy утверждают, что британский акцент — самый сложный для имитации, во всяком случае, для звезд кинематографа.

Специалисты проанализировали 16 топ-листов худших акцентов в кино, составленные такими изданиями, как Cheatsheet, Cosmopolitan, Daily Break, MTV, Russia Beyond, The Telegraph и Yahoo. Наиболее сложными для актеров оказались:

Британский (77 упоминаний); Ирландский (37 упоминаний); Американский (37 упоминаний); Русский (15 упоминаний); Австралийский (10 упоминаний).

Хуже всего с британским акцентом справился Киану Ривз в «Дракуле» — его упоминают в 14 из 16 топ-листов. На втором месте — Энн Хэтэуэй в киноленте «Один день» (10 упоминаний), на третьем — Кевин Костнер («Робин Гуд: Принц воров», 10 упоминаний). «Для правильной имитации британского акцента нужно немного больше, чем произносить или не произносить “r” в конце слов», — говорят в Shaw Academy.

С американским акцентом тоже не все так просто. Критика в адрес Кейт Уинслет и Джерарда Батлера вполне оправдана: выходцам из Шотландии и Англии сложно сымитировать произношение Нового Света. Однако изданиям не понравился даже уроженец Калифорнии Николас Кейдж — по их мнению, алабамский акцент он изображает плохо.