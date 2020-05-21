Правительство подтвердило проведение таможенных проверок на границе между Северной Ирландией и Великобританией

Это противоречит предвыборным обещаниям Бориса Джонсона

Правительство официально подтвердило проведение таможенных проверок на границе между Северной Ирландией и Великобританией после «Брекзита», пишет The Guardian. На сайте правительства появился 23-страничный документ, в котором объясняется положение Северной Ирландии после выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Согласно документу, с января 2021 года обязательным проверкам будут подлежать агропромышленная продукция и товары животного происхождения, прибывающие из Великобритании в порт Белфаст, Международный аэропорт Белфаста, аэропорт Белфаст-Сити и порт Уорренпойнт.

Член Кабинета министров Майкл Гоув утверждает, что товары не будут облагаться таможенными пошлинами. «Их нужно будет задекларировать, однако сделать это можно в электронном виде», — приводит слова Гоува бизнес-портал City.A.M.

Заявление правительства идет вразрез с предвыборными обещаниями Бориса Джонсона. В декабре 2019 года он утверждал, что никаких таможенных проверок между регионами не предвидится. «Если вас попросят вас заполнить какие-то документы касаемо таможни, вы можете смело выбросить их в мусорную корзину», — утверждал премьер-министр.