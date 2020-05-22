Ипотечные каникулы продлят на три месяца

Правительство также запретило изымать собственность до конца октября

В марте министр финансов Риши Сунак объявил о введении ипотечных каникул для заемщиков, испытывающих трудности из-за коронавируса. За два месяца этой возможностью воспользовались 1,8 млн британцев, пишет The Guardian.

Срок действия ипотечных каникул должен был закончиться в конце июня, однако из-за нестабильной экономической ситуации их продлили их еще на три месяца. Если заемщик уже вышел на работу и получает зарплату, он может возобновить платежи по ипотечному кредиту, подчеркнули в министерстве финансов. Помимо этого, правительство запретило изымать собственность вследствие неуплаты до 31 октября.

«Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям в это трудное время. В том числе, поддерживаем их при наличии ипотеки, — рассказывает Джон Глен, секретарь по вопросам экономики в министерстве финансов. — Людям необходима отсрочка, поэтому мы обговариваем условия ее предоставления с банками».

Управлению по контролю финансовой деятельности (FCA) опубликовало рекомендации для кредиторов на период коронавируса. По мнению регулятора, банки и другие кредитные организации могут обсудить с заемщиками временное сокращение ежемесячного платежа, выплату одних процентов или предоставление ипотечных каникул.