Число мигрантов из неевропейских стран в Великобританию достигло максимума

Однако миграция из стран ЕС снизилась

Чистая миграция из стран, не входящих в Европейский союз, достигла максимума за 45 лет, сообщает BBC со ссылкой на данные ONS. В 2019 году в Великобританию въехало на 282 тыс. неевропейских мигрантов больше, чем уехало из нее. Это произошло за счет увеличения числа студентов из Индии и Китая.

С миграцией из ЕС складывается диаметрально противоположная ситуация. По данным ONS, в 2019 году в Великобританию прибыло всего на 49 тыс. европейских мигрантов больше, чем уехало. Это гораздо ниже, чем в 2015 и 2016 гг. — тогда в Великобританию въезжали более 200 тыс. граждан ЕС. В общей сложности за 2019 год в Великобританию прибыли 270 тыс. человек с намерением остаться на год и более.

Иммиграция в целом осталась на прежнем уровне, однако ее причины разнятся для граждан ЕС и других стран, говорится в отчете ONS.

Если мигранты из Европейского союза чаще приезжают по работе, то граждане других стран преимущественно едут учиться.

«Пока сложно сказать, как коронавирус повлияет на иммиграцию, — говорит заместитель директора Центра наблюдения за миграцией при Оксфордском университете (Migration Observatory at the University of Oxford) Роб Макнил. — Однако уже сейчас можно заметить, что правительство столкнулось с нехваткой сезонных работников».