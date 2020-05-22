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Правительство собирается отменить медицинский налог для иностранных врачей

Правительство собирается отменить медицинский налог для иностранных врачей

Об этом попросили лейбористы и даже члены Консервативной партии

Правительство собирается освободить иностранных врачей и других работников NHS от уплаты иммиграционного медицинского взноса, пишет BBC. Его необходимо вносить при оформлении разрешения на пребывание в Великобритании. По словам пресс-секретаря Даунинг-стрит, этим вопросом уже занимаются в министерстве здравоохранения и министерстве внутренних дел.

20 мая лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер попросил об этом Бориса Джонсона на заседании парламента. Сначала премьер-министр вступился за действующее законодательство. Он объяснил, что «деньги идут напрямую в NHS», и отменить налог невозможно.

Слова Джонсона не удовлетворили оппозицию; кроме того, за отмену налога для врачей высказались и члены правящей Консервативной партии Уильям Рэгг и Роджер Гейл. Позднее Даунинг-стрит опубликовала официальное заявление о грядущей отмене сбора для самих работников NHS. Об этом же заявила в «Твиттере» министр внутренних дел Прити Пател, пообещав вернуться к вопросу в ближайшее время.

Сейчас иммиграционный медицинский налог составляет £400 в год. Он взимается заранее, поэтому при оформлении пятилетней рабочей визы людям необходимо выплатить £2 тыс. дополнительно. В октябре 2020 года налог вырастет до £624 в год. 

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