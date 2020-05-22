﻿﻿﻿﻿﻿

Ветераны Том Мур и Зинаида Корнева пообщались по телемосту

Ветераны Том Мур и Зинаида Корнева пообщались по телемосту

Британец поблагодарил россиянку за помощь в борьбе с коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур и 98-летняя участница Великой Отечественной войны Зинаида Корнева смогли пообщаться друг с другом по телемосту. Беседу между ветеранами организовал 20 мая телеканал «Россия-1».

Сержант Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга начала сбор денег для врачей и их семей, пострадавших от коронавируса. На этот поступок ее вдохновил капитан Том Мур, собравший £33 млн в поддержку работников NHS в Великобритании. Россиянке удалось набрать 3,6 млн рублей, более 2 млн из которых уже переданы врачам.

В апреле бабушка Зина решила отправить Тому Муру подарок на день рождения — собственноручно связанные носки и георгиевскую ленточку. Посылка пришла в срок: во время беседы ветеран держал в руках те самые носки. «Ему очень понравился подарок. Вы сделали его счастливым!» — рассказала дочь Тома Мура, которая помогала с организацией встречи.

В апреле Мур пообещал, что к своему 100-летию пройдет сто кругов по заднему двору дома. Взамен он просил перечислить деньги на помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Изначально Мур планировал собрать £1 тыс., но его решили поддержать люди со всей страны.

Борис Джонсон направил Ее Величеству Елизавете II просьбу пожаловать капитану рыцарский титул. Королева одобрила просьбу, пишет BBC.

profile-sample2
Ипотечные каникулы продлят на три месяца
22-05-2020
profile-sample2
Правительство собирается отменить медицинский налог для иностранных врачей
22-05-2020
profile-sample2
Ветераны Том Мур и Зинаида Корнева пообщались по телемосту
22-05-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.