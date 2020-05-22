Ветераны Том Мур и Зинаида Корнева пообщались по телемосту

Британец поблагодарил россиянку за помощь в борьбе с коронавирусом

100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур и 98-летняя участница Великой Отечественной войны Зинаида Корнева смогли пообщаться друг с другом по телемосту. Беседу между ветеранами организовал 20 мая телеканал «Россия-1».

Сержант Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга начала сбор денег для врачей и их семей, пострадавших от коронавируса. На этот поступок ее вдохновил капитан Том Мур, собравший £33 млн в поддержку работников NHS в Великобритании. Россиянке удалось набрать 3,6 млн рублей, более 2 млн из которых уже переданы врачам.

В апреле бабушка Зина решила отправить Тому Муру подарок на день рождения — собственноручно связанные носки и георгиевскую ленточку. Посылка пришла в срок: во время беседы ветеран держал в руках те самые носки. «Ему очень понравился подарок. Вы сделали его счастливым!» — рассказала дочь Тома Мура, которая помогала с организацией встречи.

В апреле Мур пообещал, что к своему 100-летию пройдет сто кругов по заднему двору дома. Взамен он просил перечислить деньги на помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Изначально Мур планировал собрать £1 тыс., но его решили поддержать люди со всей страны.

Борис Джонсон направил Ее Величеству Елизавете II просьбу пожаловать капитану рыцарский титул. Королева одобрила просьбу, пишет BBC.

