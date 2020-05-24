Жизнь после коронавируса: как нас изменит карантин?

Пандемия коронавируса коснулась почти каждого человека на этой планете. Мир превратился в одну большую карантинную зону, а люди с нетерпением ждут, когда жизнь вернется в привычное русло. Однако прогноз экспертов звучит неутешительно: даже после снятия карантина мы не будем жить как раньше. Что же, возможно, изменится?

Мы перестанем пожимать друг другу руки…

Рукопожатие — это знак доверия. Его используют как демонстрацию добрых намерений в отношении собеседника, а также для проявления уважения. Но эпидемия вносит свои коррективы; люди начали придумывать аналог рукопожатия: кто-то вскидывает руку в знак приветствия, иные касаются друг друга локтями, а некоторые переняли индийское приветствие «намасте» — кстати, принц Чарльз использовал его довольно часто и до вспышки Covid-19. Возможно, рукопожатие станет пережитой практикой, как это было с реверансами и книксенами.

…научимся лучше готовить..

Рестораны, кафе быстрого питания, киоски с кофе — все они закрылись с начала карантина и не спешат открываться обратно. Многие компании приняли решение перепрофилироваться на доставку. Однако желающих заказать еду на дом все больше, а ждать несколько часов не хочет никто. Единственным вариантом остается оттачивать свои кулинарные навыки — например, приготовить те самые спагетти болоньезе, которые вы пробовали в ресторане полгода назад. Кулинарные шоу уже адаптировались к такому формату: Джейми Оливер запустил новую программу по правильному питанию во время пандемии.

…перестанем стричься…

Коронавирус оставил граждан без многих услуг — на неопределенный срок закрылись салоны красоты и парикмахерские. Разные страны отреагировали на это по-разному: итальянцы попытались перехитрить систему и приглашать парикмахеров на дом, чем вызвали бурную негативную реакцию со стороны своих мэров. По данным приложения Google Trends, в Германии значительно возросло количество запросов «как подстричься самому». Британцы тоже обеспокоились этим сразу после введения карантина 23 марта, однако потом количество запросов резко снизилось. Возможно, граждане Великобритании просто смирились.

…станем домоседами…

Если раньше мы ходили по музеям и магазинам, посещали кинотеатры и спортзалы, то теперь проще и целесообразнее заняться этим дома. Netflix и Disney Plus говорят о рекордной прибыли, онлайн-библиотеки с радостью рапортуют о повышении интереса к книгам впервые за долгое время, а производители тренажеров распродали все со складов. Пандемия заметно повысила значение социальных сетей и мессенджеров. Некоторые говорят, что их социальная жизнь даже стала активнее во время карантина: они общаются с родителями и друзьями через Zoom гораздо чаще обычного и сплотились перед угрозой пандемии.

Социологи говорят и о более глобальных последствиях: компаниям придется пересматривать организацию рабочего пространства или отправлять сотрудников на удаленную работу — в современных офисах нет места для соблюдения необходимой дистанции.

…будем добрее друг к другу!

Несмотря на закрытие границ между странами, многие люди стали ближе друг к другу. Знаменитый американский шеф-повар Хосе Андрес превратил свои рестораны в общественные кухни и раздает еду нуждающимся, а принц Гарри с Меган Маркл доставляют обеды тяжелобольным в Лос-Анджелесе.

Филантропы поставляют маски, аппараты ИВЛ и аптечки в Италию. Чилийские, российские и китайские врачи летят в Бергамо, чтобы помочь работающим на пределе возможностей местным медикам. Даже Израиль и Палестина договорились создать совместный штаб по борьбе с коронавирусом. Полмиллиона британских волонтеров вызвались помочь находящимся в самоизоляции и неспособным позаботиться о себе самостоятельно.

Ученые объясняют этот феномен гипотезой техно-гуманитарного баланса: когда мир стоит перед глобальной проблемой, угрожающей населению, люди начинают больше ценить жизнь, а уровень агрессии снижается.

Некоторые страны уже начали частично снимать карантин, однако пока не отменили режим социальной дистанции. Что будет дальше — покажет время.

Подготовила Регина Кашапова