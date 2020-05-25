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Борис Джонсон не стал увольнять своего советника Доминика Каммингса за нарушение карантина

Борис Джонсон не стал увольнять своего советника Доминика Каммингса за нарушение карантина
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Решением премьер-министра недовольны врачи, священники и даже однопартийцы

В конце марта советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс уехал к своим родителям в Дарем, находящийся в 400 км от Лондона. В поездку он отправился с четырехлетним сыном и супругой, у которой на тот момент выявили симптомы Covid-19, пишет Sky News. По словам Каммингса, «у него не было другого выбора», как обратиться за помощью к родителям, если он и супруга не смогут ухаживать за сыном из-за болезни.

Полиция Дарема получила сообщение о нарушении карантина — на тот момент правительство запрещало людям покидать дома. Полицейские прибыли к советнику домой и объяснили необходимость самоизоляции. Ранее сообщалось, что после разговора семья оставалась в Дареме до 13 апреля, а 14 апреля советника уже заметили на Даунинг-стрит. Однако позже, как утверждает The Guardian, выяснилось, что 12 апреля Каммингс посещал небольшой городок Barnard Castle рядом с Даремом.

Борис Джонсон вступился за своего советника на брифинге по коронавирусу. «Он [Каммингс] поступил ответственно, добросовестно и в соответствии с законом. Я думаю, что им двигал родительский инстинкт», — заявил Джонсон. Он также отказался отвечать на вопрос, знал ли о второй поездке Каммингса, но добавил — часть обвинений в адрес советника не соответствует действительности.

К отставке Доминика Каммингса призывают оппозиция и даже представители Консервативной партии. 19 депутатов-тори, включая Стива Бейкера, Кэролайн Нокс и Тима Лофтона, утверждают, что закон о соблюдении карантина должен применяться ко всем. Преподобный Николас Бейнс, епископ Лидса написал в «Твиттере», что «правительство обманывает народ». А кардиолог Доминик Пимента пригрозил, что если Каммингс не уйдет сам до конца недели, он и несколько коллег готовы уволиться из NHS.

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