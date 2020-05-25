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Ikea откроет девятнадцать магазинов в Великобритании с 1 июня

Ikea откроет девятнадцать магазинов в Великобритании с 1 июня
Фото:123rf.com

Покупателям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию

Сеть мебельных гипермаркетов Ikea решила открыть девятнадцать магазинов в Англии и Северной Ирландии с 1 июня, сообщает Mirror. В Шотландии и Уэльсе они пока останутся закрытыми. 

На входе в магазин организуют пропускную систему для соблюдения социальной дистанции. Покупателей просят держаться на расстоянии не менее 2 метров. Кафе и игровые площадки на территории гипермаркета работать не будут, но в Бистро можно будет взять что-нибудь на вынос.

Руководство компании рекомендует ходить за покупками одному, или — в случае крайней необходимости — с одним членом семьи. Для экономии времени список покупок можно составить заранее, говорят в Ikea. Прием наличных временно запрещен из-за коронавируса: магазин будет принимать оплату по картам.

О соблюдении дистанции будут напоминать специальные знаки и указатели. Работники магазина будут регулярно проверять помещение на предмет соблюдения санитарных норм и при необходимости производить дезинфекцию. По всей площади магазина разместят емкости с антисептиком для рук.

Проверить, открылась ли Ikea рядом с вами, можно на сайте Mirror.

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