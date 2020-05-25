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Новый законопроект о несостоятельности должен помочь компаниям, пострадавшим от эпидемии

Новый законопроект о несостоятельности должен помочь компаниям, пострадавшим от эпидемии
Фото:123rf.com

20 мая правительство Великобритании представило в парламент законопроект «О корпоративном управлении и несостоятельности» c рядом поправок в законодательство о несостоятельности и банкротстве и в законодательство о компаниях. Поправки призваны поддержать бизнес и помочь фирмам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Новое законодательство о несостоятельности временно запрещает арендодателям подавать судебные иски о взыскании задолженности по аренде с предприятий, пострадавших от Covid-19. Колин Хейг, президент торгового совета по реструктуризации и неплатежеспособности R3, описывает этот шаг как мощнейшую встряску законодательства о несостоятельности и банкротстве за последние два десятилетия.

Согласно законопроекту, компании в Великобритании получат доступ к новым инструментам для реструктуризации долга, чтобы продолжать работать в условиях кризиса.

Правила временно приостанавливают положения о незаконной деятельности, позволяя компаниям продолжать работать без угрозы личной ответственности директоров. Они также приостанавливают использование письменных предупреждений от кредиторов и ходатайств о принудительной ликвидации компаний, которые не могут оплатить долги из-за последствий кризиса, связанного с коронавирусом. Цель –  защитить «в остальном жизнеспособные компании» от банкротства.

Кроме того, правила временно отменяют нормативные требования относительно сроков проведения ежегодных общих собраний акционеров и допускают продление сроков представления информации в Регистрационную палату, правительственный орган, который занимается регулированием деятельности компаний.

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