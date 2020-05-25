Школы откроются по плану, настаивает правительство

Хотя Борис Джонсон признал, что некоторым нужно больше времени для возобновления работы

Борис Джонсон продолжает настаивать на открытии школ в Англии с 1 июня, однако признает, что некоторым из них потребуется больше времени для возобновления работы, пишет The Guardian. «Однако правительство готово оказать необходимую поддержку учебным заведениям, чтобы все шло по плану и они начали принимать учеников по мере возможности», — добавил премьер-министр.

Ранее правительство разрешило ученикам первых и шестых классов вернуться к учебе с начала июня, однако муниципалитеты на севере Англии опротестовали это решение. По мнению местных властей и родителей, уровень заражения коронавирусом в этой области страны еще слишком высок.

Результаты опросов от газет The Daily Mail и The Sunday Telegraph говорят, что 60% родителей не готовы отпустить своих детей в школу.

«Заставлять детей соблюдать дистанцию — это все равно что дрессировать котов, очень сложно. Однако многие школы за рубежом уже открываются, и мы должны последовать их примеру», — заявил Sky News бывший генеральный школьный инспектор Англии Майкл Уилшоу.

По плану Джонсона, английские школы должны полностью возобновить работу к сентябрю. Национальные правительства Шотландии и Северной Ирландии объявили, что не будут открывать школы до августа.