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Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну

Великобритания вводит двухнедельный карантин для прибывающих в страну
Фото:123rf.com

Новые меры начнут действовать с 8 июня

С 8 июня начнут действовать новые правила въезда в Великобританию, пишет Reuters. Все прибывающие на территорию страны пассажиры обязаны самоизолироваться на четырнадцать дней. По прибытии им также нужно будет заполнить специальную форму, в которой указать информацию о поездке, контактные данные и место пребывания на карантине.

«Пик болезни пройден, однако нам нужно не допустить вторую волну заболевания», — объявила министр внутренних дел Прити Пател.

За несоблюдение карантина в Англии нарушители выплатят штраф в £1 тыс.

Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс установят свои собственные способы наказания. Меры будут пересматривать каждые три недели.

Карантин не распространяется на прибывающих из Ирландии, на водителей грузовых автомобилей, медицинских и сезонных работников. Полный список исключений доступен на сайте правительства. Франция заявила, что сожалеет о решении Великобритании — ранее Соединенное Королевство намеревалось освободить от карантина французских граждан.

Авиакомпании Ryanair и easyJet уже объявили о постепенном возобновлении полетов. Virgin Atlantic не планирует новые рейсы до августа.

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