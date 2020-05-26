Британцы боятся возвращаться на работу

Они опасаются подхватить коронавирус и заразить семьи

Профсоюз GMB опросил 3,5 тыс. британских работников на предмет выхода из карантина и возвращения к работе. Выяснилось, что 80% из них не до конца поняли заявление Бориса Джонсона и не уверены, можно ли им вернуться на рабочее место. Но по мнению 8% опрошенных, премьер-министр все доступно изложил.

Почти все сотрудники (95%) боятся подхватить коронавирус после выхода из самоизоляции. 60% опрошенных чувствуют, что их вынуждают приступить к работе. Каждый восьмой утверждает, что это подвергнет риску целые семьи, и лишь 18% респондентов не боятся вернуться на рабочие места.

Особенно сильно переживают те, в чьих семьях есть пожилые люди, маленькие дети или онкологические больные. «У моей свекрови четвертая стадия рака. Она находится в группе риска», — поделился переживаниями с GMB один из работников. «Я воспитываю детей в одиночку, и мне не на кого надеяться в случае болезни», — добавила другая.

Исполняющий обязанности генерального секретаря GMB Джон Филлипс призвал правительство разработать рекомендации по профилактике коронавируса для компаний и обеспечить сотрудников средствами защиты.