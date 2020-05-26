С 15 июня в Англии откроются магазины

А с 1 июня возобновят работу рынки и автосалоны

С 15 июня в Англии возобновят работу магазины, закрытые из-за эпидемии коронавируса. К ним относятся магазины одежды, игрушек, электроники, а также книжные, обувные и мебельные магазины, пишет Metro. Это стало возможным благодаря низкому уровню заражения Covid-19, заявил на брифинге Борис Джонсон.

Премьер-министр пообещал, что в ближайшее время на сайте правительства появится список правил для работников ритейл-индустрии. За их несоблюдение магазинам грозят штрафы и даже закрытие. Помимо этого, премьер-министр призвал людей не бояться ходить за покупками. «Это поможет экономике быстрее восстановиться», — добавил Джонсон.

Автосалоны и рынки откроются уже с 1 июня. По словам Джонсона, риск заражения коронавирусом на открытом воздухе ниже, а соблюдать социальную дистанцию гораздо проще.

Исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли (BRC) Хелен Дикинсон поприветствовала решение правительства, сообщает The Evening Standard. «Теперь, когда стала известна точная дата открытия, мы можем начать готовиться к новому сезону», — заявила Дикинсон.