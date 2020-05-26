В борьбе с Covid-19 задействовали очки дополненной реальности

С их помощью можно общаться, находясь в разных помещениях

Лондонские врачи используют очки дополненной реальности Microsoft HoloLens 2, чтобы меньше контактировать с заболевшими коронавирусом, пишет Business Insider. Устройство оснащено датчиками движения, камерой и лазерным проекционным экраном.

Обычно с пациентом общаются несколько медицинских работников, каждый из которых может заразиться коронавирусом и передать его другим. С очками дополненной реальности достаточно одного врача. Он включает камеру, а изображение с устройства передается в комнату, где находятся его коллеги.

«Раньше мы использовали очки для проведения операций. Когда началась эпидемия коронавируса, мы подумали, что их можно применить и в этом случае. Один врач разговаривает с больными и держит остальных в курсе происходящего», — рассказывает хирург Джеймс Кинросс. Как следствие, больница экономит на средствах индивидуальной защиты, которых и так не очень много.

Очки избавляют медработников и от постоянной дезинфекции рук. Информацию о больных можно собирать и передавать друг другу, не притрагиваясь к больничным компьютерам.