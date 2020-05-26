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Рейтинг Бориса Джонсона поставил антирекорд

Рейтинг Бориса Джонсона поставил антирекорд
Фото:twitter.com/borisjohnson

Люди недовольны его советником Домиником Каммингсом

Всего за четыре дня рейтинг одобрения Бориса Джонсона достиг отрицательных значений, пишет The Independent. Отношение граждан к премьер-министру и правительству резко поменялось из-за скандала с советником Домиником Каммингсом, который уехал в Дарем во время карантина.

Согласно опросу Savanta ComRes, 26 мая рейтинг одобрения правительства составил -2%. Всего за день он опустился на 16 процентных пунктов. Рейтинг самого Бориса Джонсона упал с 19% до -1% за четыре дня. Для сравнения, 8 апреля он составлял рекордные 48%.

Британцы также негативно высказались в адрес министра здравоохранения Мэтта Хэнкока и министра финансов Риши Сунака — оба вступились за Каммингса в минувшие выходные. Народ положительно оценивает деятельность медицинских советников правительства Криса Уитти и Патрика Уолласа, а также лидера оппозиции Кира Стармера — его личный рейтинг вырос до 12%.

Люди стали меньше беспокоиться о коронавирусе, утверждают в Savanta ComRes. В марте этого года обеспокоенность выражали 55% населения, теперь — только 35%.

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