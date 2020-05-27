Более 8 млн человек получили финансовую помощь от государства

Правительство потратило £15 млрд на выплаты

8,4 млн британцев получили финансовую помощь по правительственной программе Coronavirus Job Retention Scheme, сообщает BBC. По данным министерства финансов, государство потратило более £15 млрд на выплаты сотрудникам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса.

Аналогичная программа помощи под названием Self-Employed Income Support Scheme была разработана и для самозанятых. Заявки на получение денег по этой схеме подали 2,3 млн человек, а правительство выделило £6,8 млрд. Отличие программы помощи самозанятым отличается тем, что выплата денежных средств происходит единовременно, в то время как обычные работники получают до 80% своей зарплаты каждый месяц.

В мае министр финансов Риши Сунак объявил о продлении программы государственной помощи до конца октября. Люди продолжат получать выплаты в полном объеме, но начиная с августа правительство будет вкладываться меньше. Часть суммы будут платить сами работодатели.

По данным Управления бюджетной ответственности (OBR), эпидемия коронавируса обойдется британскому правительству в £123,2 млрд.