Карантин и аренда жилья: что делать владельцам и съемщикам?

Вирус не только напомнил нам о хрупкости и ценности человеческой жизни, но и обнажил давние проблемы в сферах недвижимости и экономики. Так что же это значит для тех, кто арендует или сдает жилье в частном секторе?

Как обстояли дела до пандемии

Сектор частной аренды предоставляет жилье разным группам арендаторов, включая семьи с низким достатком, семьи с детьми, работающих профессионалов, людей преклонного возраста и студентов. Еще до нынешнего кризиса в Британии остро стояли вопросы доступности жилья, его безопасности, незащищенности лендлордов от неуплаты, а арендаторов – от выселения.

Согласно статистике, доля дохода, которую съемщики отдают за аренду жилой недвижимости, выше по сравнению с расходами на ипотеку. Частный арендатор отдает в среднем 45% от дохода, а тот, кто платит ипотеку за свое жилье, всего 19%.

Благотворительная организация Shelter и исследовательская группа YouGov выяснили, что три миллиона арендаторов могут в любой момент лишиться крыши над головой. Иными словами, миллионы работающих людей платят такую сумму за аренду, которую едва могут себе позволить. Многие боятся, что даже кратковременное снижение доходов может привести к тому, что их выставят на улицу. Волнуются и арендодатели, которые могут потерять ипотечную недвижимость, если арендатор вдруг перестанет платить.

Арендная плата

Несмотря на финансовую поддержку государства, некоторые арендаторы все равно не смогут оплатить аренду частично или полностью. В такой ситуации первым делом нужно обратиться к арендодателю. Он в свою очередь будет вынужден отнестись к проблеме с пониманием.

Стороны должны составить удобный и приемлемый для обоих план. Например, понизить месячную плату, предоставить арендатору небольшую отсрочку и продумать выплату задолженностей в будущем.

Выселение

Если же договориться не получается и арендодатель уже начал процедуру выселения, этот процесс во время эпидемии Covid-19 займет больше времени. По новым правилам, все исковые заявления касательно выселения будут рассматриваться лишь спустя 90 дней после подачи. Такая отсрочка способствует тому, чтобы обе стороны пришли к общему знаменателю самостоятельно.

О своем намерении выселить жильцов арендодатель должен оповестить арендаторов за три месяца, чтобы те могли заняться поиском нового жилья. Это не значит, что спустя это время арендодатель может попросту выселить вас. Выселение невозможно без решения суда.

Если вы, как арендатор, понимаете, что платить за аренду больше не можете, имеет смысл обратиться за помощью в такие организации, как Shelter, Citizen Advice и Money Advice. Они подскажут, какими финансовыми схемами вы можете воспользоваться.

Кроме того, в определенных случаях местное самоуправление предоставляет финансовую помощь для того, чтобы вы не потеряли привычное место жительства. Если же вас выселили по решению суда, вам некуда идти и вы находитесь в сложной финансовой ситуации, муниципалитет поможет вам решить эти вопросы.

Ипотека

Ипотечные кредиторы согласились предоставить отсрочку в выплатах по кредиту – так называемые «ипотечные каникулы» сроком до трех месяцев. Такая отсрочка распространяется в том числе и на недвижимость, приобретенную для сдачи в ареду (buy-to-let). Но стоит помнить, что задолженность остается за вами, а проценты за это время также продолжают начисляться.

Правительство Великобритании подготовило руководство COVID-19 and renting: guidance for landlords, tenants and local authorities (“Covid-19 и аренда: руководство для арендодателей, арендаторов и местного самоуправления”), в котором можно найти ответы на самые важные вопросы, связанные с сегодняшней ситуацией в стране и о том, как она отражается на секторе частной аренды. Здесь более подробно описано, что необходимо предпринять, если арендодатель или арендатор столкнулись с проблемами, касающимися арендной платы. Также в руководстве есть советы по проведению срочного ремонта и процедурам выселения.

«После того, как я вышла замуж и переехала к мужу, мы стали сдавать мою квартиру. Она в ипотеке. Когда началась вся эта история с вирусом, я с ужасом предвидела, что наши съемщики окажутся в затруднительном положении и не смогут платить. У нас и до этого с ними были натянутые отношения. Оба работающих съемщика временно не работают, но получают помощь от государства в размере 80% от зарплаты. Они сразу же попросили снизить плату за аренду на 20%, ссылаясь на то, что платить им нечем. Мне пришлось согласиться. Если они не будут платить вовсе, я не смогу оплачивать ипотеку. А брать отсрочку я тоже боюсь, подозреваю подводные камни. Сегодня мы все в опасном положении».

Божена, 55 лет, Лондон

«Мне 60 лет, и я снимаю квартиру вместе с дочкой. Мы обе работали, но я была трудоустроена через агентство и меня практически сразу уволили. Никакой помощи от государства я получить не смогла: подала на пособия Universal Credit. Платить по счетам и за аренду квартиры было невозможно. Я переговорила с женщиной, которая нам ее сдает, и она нам разрешила платить немного меньше, пока ситуация с пособиями не прояснится. Если моя финансовая ситуация не улучшится, хозяйка предложила вместе обратиться в муниципалитет. Возможно, они смогут как-то поддержать меня финансово. Мы хорошо ладим, хозяйка не имеет ко мне претензий, поэтому мне очень стыдно, что я ставлю ее в такое положение».

Илона, 60 лет, Лондон

«К сожалению, в моей ситуации локдаун случился в совершенно неподходящий момент, когда я менял место работы. Так получилось, что я не смог получить никакой помощи и оказался в очень сложной финансовой ситуации. Я обратился к хозяину квартиры, рассказав о проблеме и о том, что в этом месяце я не смогу заплатить полную сумму за аренду. Очень надеялся на его снисходительность, но мой лендлорд совершенно не хотел войти в мое положение. Через несколько дней он позвонил и попросил покинуть квартиру. Я пытался договориться с ним, но он настаивал на своем. В итоге я просто собрал вещи и ушел. Почему-то я думал, что смогу обратиться за помощью в муниципалитет и пожить в хостеле, но они развели руками. Я не знал, что лендлорд не имел права меня выселить. Чиновники не смогли мне помочь, так как я одинокий, у меня нет детей и я не инвалид. Единственное, что я умудрился сделать в тот день – это подать заявление на Universal credit. Оказавшись в прямом смысле слова на улице, я запаниковал и рассказал о ситуации своим друзьям. К моему удивлению, они моментально среагировали и поделились моей историей со своими друзьями в социальных сетях. В течение нескольких часов они собрали сумму, которой мне хватило, чтобы оплатить месяц аренды. Новое место жительства, комнату в квартире, мне также нашли через знакомых. Я безумно им благодарен. Сейчас я нашел новую работу и плачу по счетам сам. Моя ситуация – это пример того, что мы не знаем своих прав и принимаем решения на эмоциях. Хозяева вовсе не стараются войти в положение – тоже факт». Виктор, 35 лет, Лутон

Подготовила Вероника Гориа-Саво