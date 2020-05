Карантин и аренда жилья: что делать владельцам и съемщикам?

Вирус не только напомнил нам о хрупкости и ценности человеческой жизни, но и обнажил давние проблемы в сферах недвижимости и экономики. Так что же это значит для тех, кто арендует или сдает жилье в частном секторе?

Сектор частной аренды предоставляет жилье разным группам арендаторов, включая семьи с низким достатком, семьи с детьми, работающих профессионалов, людей преклонного возраста и студентов. Еще до нынешнего кризиса в Британии остро стояли вопросы доступности жилья, его безопасности, незащищенности лендлордов от неуплаты, а арендаторов – от выселения.

Согласно статистике, доля дохода, которую съемщики отдают за аренду жилой недвижимости, выше по сравнению с расходами на ипотеку. Частный арендатор отдает в среднем 45% от дохода, а тот, кто платит ипотеку за свое жилье, всего 19%.

Благотворительная организация Shelter и исследовательская группа YouGov выяснили, что три миллиона арендаторов могут в любой момент лишиться крыши над головой. Иными словами, миллионы работающих людей платят такую сумму за аренду, которую едва могут себе позволить. Многие боятся, что даже кратковременное снижение доходов может привести к тому, что их выставят на улицу. Волнуются и арендодатели, которые могут потерять ипотечную недвижимость, если арендатор вдруг перестанет платить.

Несмотря на финансовую поддержку государства, некоторые арендаторы все равно не смогут оплатить аренду частично или полностью. В такой ситуации первым делом нужно обратиться к арендодателю. Он в свою очередь будет вынужден отнестись к проблеме с пониманием.

Стороны должны составить удобный и приемлемый для обоих план. Например, понизить месячную плату, предоставить арендатору небольшую отсрочку и продумать выплату задолженностей в будущем.

Если же договориться не получается и арендодатель уже начал процедуру выселения, этот процесс во время эпидемии Covid-19 займет больше времени. По новым правилам, все исковые заявления касательно выселения будут рассматриваться лишь спустя 90 дней после подачи. Такая отсрочка способствует тому, чтобы обе стороны пришли к общему знаменателю самостоятельно.

О своем намерении выселить жильцов арендодатель должен оповестить арендаторов за три месяца, чтобы те могли заняться поиском нового жилья. Это не значит, что спустя это время арендодатель может попросту выселить вас. Выселение невозможно без решения суда.

Если вы, как арендатор, понимаете, что платить за аренду больше не можете, имеет смысл обратиться за помощью в такие организации, как Shelter, Citizen Advice и Money Advice. Они подскажут, какими финансовыми схемами вы можете воспользоваться.

Кроме того, в определенных случаях местное самоуправление предоставляет финансовую помощь для того, чтобы вы не потеряли привычное место жительства. Если же вас выселили по решению суда, вам некуда идти и вы находитесь в сложной финансовой ситуации, муниципалитет поможет вам решить эти вопросы.

Ипотечные кредиторы согласились предоставить отсрочку в выплатах по кредиту – так называемые «ипотечные каникулы» сроком до трех месяцев. Такая отсрочка распространяется в том числе и на недвижимость, приобретенную для сдачи в ареду (buy-to-let). Но стоит помнить, что задолженность остается за вами, а проценты за это время также продолжают начисляться.

Правительство Великобритании подготовило руководство COVID-19 and renting: guidance for landlords, tenants and local authorities (“Covid-19 и аренда: руководство для арендодателей, арендаторов и местного самоуправления”), в котором можно найти ответы на самые важные вопросы, связанные с сегодняшней ситуацией в стране и о том, как она отражается на секторе частной аренды.

Здесь более подробно описано, что необходимо предпринять, если арендодатель или арендатор столкнулись с проблемами, касающимися арендной платы. Также в руководстве есть советы по проведению срочного ремонта и процедурам выселения.