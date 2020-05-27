Королева разрешила Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца

Премьер-министр оправился от коронавируса

Ее Величество Елизавета II разрешила Борису Джонсону заниматься спортом на территории Букингемского дворца, пишет The Evening Standard. Обычно в это время года там толпятся туристы со всего мира, однако в этом году все мероприятия отменены из-за пандемии.

В прошлом месяце у премьер-министра выявили коронавирус, из-за которого ему пришлось несколько дней провести в отделении интенсивной терапии. Сейчас Джонсон полностью оправился от болезни и решил вернуться к занятиям спортом.

По мнению The Daily Telegraph, Букингемский дворец был выбран из соображений безопасности — раньше премьер-министр бегал в обычных парках, но теперь ему нельзя рисковать здоровьем и лучше воздержаться от посещения публичных мест.

До этого журналисты заметили и сфотографировали Бориса Джонсона возле Ламбетского дворца — лондонской резиденции Джастина Уэлби, архиепископа Кентерберийского. Последний также разрешил Джонсону посещать прилегающие к замку территории для занятий спортом.