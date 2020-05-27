Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от Law Firm

Как увольнение или сокращение штата может повлиять на визу?

Я владелец визы категории Tier 2. Может ли мой работодатель сократить мою зарплату и отправить меня в отпуск по правительственной схеме?

Короткий ответ – да. Работодатель может сократить зарплату работника, который живет в стране по визе Tier 2, но это не затронет и не повлияет на его визовый статус.

Обычно проблема возникает в случаях, если сокращение ведет за собой понижение зарплаты сотрудника ниже одного из пределов для визового маршрута. Сейчас минимум составляет £30 тыс. в год. В обычных обстоятельствах работодатель должен прекратить спонсорство на этом этапе, если только сокращение не произошло в связи с материнством, отцовством или отпуском по болезни.

Правительственная программа сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом привела к тому, что многие работодатели были вынуждены сократить зарплату работникам по визе Tier 2 ниже предельных размеров заработной платы для визового маршрута.

В ответ Министерство внутренних дел (Home Office) объявило о смягчении, позволяющем спонсорам временно снизить зарплату спонсируемого работника до 80% от зарплаты, указанной в их спонсорском свидетельстве, или до £2 500в месяц (в зависимости от того, что ниже). Таким образом, зарплата может упасть ниже одного из соответствующих пределов, и работодателю не придется прекращать спонсорство. Сокращение заработной платы не обязательно должно быть частью схемы отпусков, чтобы такое смягчение могло применяться.

Но есть некоторые ограничения. Смягчение распространяется только на компании и предприятия, которые временно сократили или прекратили свою экономическую деятельность. Любые сокращения «должны быть частью общекорпоративной политики, направленной на недопущение увольнений и предусматривающей одинаковое отношение ко всем работникам». Сокращение заработной платы не может быть постоянным, зарплата должна вернуться к своему первоначальному уровню «после того, как эти вышеуказанные обстоятельства потеряют силу».

У меня виза категории Tier 2, и меня уволили. Что будет дальше?

К сожалению, для тех, кто рискует быть уволенным, хороших новостей немного. Правительство еще не объявило иммиграционное смягчение для тех, кто потерял или рискует потерять свою работу.

Вероятен следующий сценарий. В течение десяти рабочих дней с последнего дня вашей работы ваш работодатель должен уведомить Home Office о вашем увольнении, указав его причину и ваш последний адрес проживания. Это должно затем инициировать процесс сокращения визы (другими словами, процесс отмены или сокращения срока действия вашей визы). В соответствии с пунктом 323А иммиграционных правил, Home Office должен сократить срок действия рабочей визы Tier 2, если вы были уволены раньше даты ее окончания, указанной в свидетельстве о спонсорстве.

Однако для этого не существует установленных временных рамок. Мы видели случаи, когда владельцы виз по категории Tier 2 не получали никаких известий из Home Office в течение нескольких недель или даже месяцев после увольнения. В течение этого периода вы можете законно оставаться в Великобритании. Тот факт, что вы перестали работать, сам по себе не отменяет вашего иммиграционного статуса. Home Office должен сам «аннулировать» вашу визу и выдать вам письмо об этом.

– Есть ли какой-нибудь способ остановить сокращение моей визы?

– Могу ли я все еще подать заявление на постоянное место жительства (ПМЖ), чтобы остаться, если меня увольняют или уволят с работы?

– Я нахожусь в стране по визе категории Tier 5. Будет ли это применимо ко мне?

– Для продления семейной визы мне нужно поддерживать минимальный доход. Что произойдет в моем случае?

– Могу ли я претендовать на пособия от государства?

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Ипотечные каникулы продлили еще на три месяца

Согласно предложению правительства, домовладельцы, испытывающие сложности с оплатой ипотечных кредитов из-за коронавируса, смогут продлить свои кредитные каникулы по ипотечному кредиту еще на три месяца, либо начать выплачивать ежемесячные платежи в уменьшенном размере.

Период подачи заявок на ипотечные каникулы также продлен до 31 октября, чтобы позволить лицам, которые еще не обращались за помощью, но испытывают финансовые трудности, получить доступ к такой поддержке.

По данным казначейства, более 1,8 млн домовладельцев взяли трехмесячные ипотечные каникулы с тех пор, как в марте была объявлена ​такая возможность. Срок действия схемы должен был истечь в конце июня.

Правительство заявило, что хотя домовладельцы, воспользовавшиеся ипотечными каникулами, должны возобновить платежи по возможности, срок действия схемы будет продлен до 31 октября, чтобы помочь тем, кто все еще испытывает сложности с оплатой из-за последствий коронавируса.

Тем не менее отсроченные платежи все равно придется сделать, хоть и с отрочкой. Таким образом, клиенты по ипотечным кредитам столкнутся с более высокими счетами за ипотеку.

Полные или частичные ипотечные кредитные каникулы не должны оказать негативного влияния на кредитный рейтинг.

Новый законопроект о несостоятельности должен помочь компаниям, пострадавшим от эпидемии

20 мая правительство Великобритании представило в парламент законопроект «О корпоративном управлении и несостоятельности» c рядом поправок в законодательство о несостоятельности и банкротстве и в законодательство о компаниях. Поправки призваны поддержать бизнес и помочь фирмам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Новое законодательство о несостоятельности временно запрещает арендодателям подавать судебные иски о взыскании задолженности по аренде с предприятий, пострадавших от Covid-19. Колин Хейг, президент торгового совета по реструктуризации и неплатежеспособности R3, описывает этот шаг как мощнейшую встряску законодательства о несостоятельности и банкротстве за последние два десятилетия.

Согласно законопроекту, компании в Великобритании получат доступ к новым инструментам для реструктуризации долга, чтобы продолжать работать в условиях кризиса.

Правила временно приостанавливают положения о незаконной деятельности, позволяя компаниям продолжать работать без угрозы личной ответственности директоров. Они также приостанавливают использование письменных предупреждений от кредиторов и ходатайств о принудительной ликвидации компаний, которые не могут оплатить долги из-за последствий кризиса, связанного с коронавирусом. Цель – защитить «в остальном жизнеспособные компании» от банкротства.

Кроме того, правила временно отменяют нормативные требования относительно сроков проведения ежегодных общих собраний акционеров и допускают продление сроков представления информации в Регистрационную палату, правительственный орган, который занимается регулированием деятельности компаний.

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