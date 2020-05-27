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Врачи спасли ребенка с опасным осложнением с помощью каннабиноидного препарата

Врачи спасли ребенка с опасным осложнением с помощью каннабиноидного препарата
Фото:123rf.com

Оскар родился с гипоксически-ишемической энцефалопатией

Британские врачи впервые использовали лекарство на основе каннабиса, чтобы спасти новорожденного младенца от судорог и заболевания нервной системы, пишет Sky News. Оскар Пароди родился с гипоксически-ишемической энцефалопатией — состоянием, которое возникает при недостаточном кровоснабжении головного мозга ребенка во время беременности матери.

Последствия могут быть тяжелыми — от судорог до церебрального паралича. Чтобы не дать этому случиться, врачи больницы Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH) искусственно снизили Оскару температуру тела до 33,5 градусов по Цельсию и ввели 0,1 мг каннабиоидного препарата внутривенно — 1/30 от обычной дозы.

«Мне предложили экспериментальное лечение, но сначала я должна была посоветоваться с мамой и братом, — рассказывает мама Оскара Челси Пароди. — Оскар провел девять дней в больнице под наблюдением. Сейчас у него все хорошо, и я очень благодарна врачам за помощь».

Каннабиноидные препараты уже используются для облегчения симптомов эпилепсии. Сейчас — на примере Оскара и других пациентов — врачи изучают эффективность этих лекарств в борьбе с другими тяжелыми заболеваниями.

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