Что скрывает ложь

На «Нетфликсе» друг за другом вышли два очень важных документальных фильма, «Тайная любовь» (Secret Love) Криса Болана и «Книжный цирк» (Circus of Books) Рэйчел Мэйсон, две совсем разные истории про семейные тайны.

Так уж получилось, что это одновременно и драмы, и трагедии, и комедии, и немного публицистика, а сюжет каждого из этих фильмов легко мог бы стать основой для романа или большого дорогого сериала. Только никто не поверил бы, что все это случилось на самом деле.

Больше чем подруги

Картина «Тайная любовь» названа так в честь песни Дорис Дэй – супершлягера 50-х годов, который стал одним из неофициальных гимнов ЛГБТ-движения. Только героини фильма, Пэт и Тэрри, ни в каком движении никогда не участвовали. Они тихо жили в Чикаго и 65 лет хранили в тайне свои отношения. Для всех они были просто подругами, каждой из которых так и не встретился достойный мужчина.

Обе спортсменки (познакомились, играя в хоккей), живущие полной жизнью, счастливые, но словно бы одинокие женщины. Однако это не так. С конца 40-х годов, когда они встретились, женщины жили друг другом, но скрывали и даже отрицали возможность таких отношений.

Мы застаем эту пожилую пару в 2013 году, практически сразу после каминг-аута в семье Тэрри (у Пэт никого не осталось). И нам сразу передаются страх, нерешительность, осторожность, с которыми состоялось признание. Потрясенная племянница Тэрри не верит, что тетя так долго ей лгала, она не понимает, почему нельзя было довериться.

А вот почему! И нас отправляют в прошлое Тэрри и Пэт, рассказывают, как охотились за такими, как они, в Северной Америке, как судили, выставляли на посмешище, делали объектом публичной травли. А две девушки, случайно встретившие друг друга после ряда коротких романов с парнями, не хотели ни в чем таком участвовать, не ходили в гей-бары, не боролись за права ЛГБТ – только лишь двери всегда приходилось держать запертыми, а новые знакомства заводить очень осторожно. В них и сейчас в каждой сцене чувствуются гордость и недоверие к людям, как будто их сейчас отвергнут или осмеют.

Из-за этого пожилая пара никак не может решиться продать дом и переехать туда, где о них будут заботиться. Им даже предлагают оформить их отношения (теперь-то уже можно), но затравленные судьбой женщины и этот шаг откладывают еще на несколько лет. Страшно.

И когда церемония наконец состоится в доме престарелых, будет понятно, что – поздно, не исправить этим жизнь, полную вынужденного затворничества. А когда Пэт, преодолевая старческие недуги, медленно потянется к руке лежащей под капельницей Тэрри, чтобы нежно поцеловать ее, наступит момент, какой невозможно сыграть, и забыть это не получится.

Бизнес с секретом

Тайна героев «Книжного цирка» состоит в другом. Многие годы, вплоть до совершеннолетия, трое детей Карен и Барри Мэйсонов Джош, Мика и Рэйчел знали о бизнесе родителей очень мало. Только то, что те владеют книжным магазином Circus of Books и что, когда проходишь через магазин, надо держать глаза закрытыми. Глава семьи Карен Мэйсон – верующая иудейка, с Джошем они проводили многие часы в синагоге за чтением Торы. Дети получили классическое, довольно консервативное воспитание.

А потом узнали, что в середине 70-х годов их родители, пытаясь свести концы с концами, купили магазинчик и стали распространять журналы Hustler, что по тем временам было очень смело, но выгодно. Постепенно магазинчик неподалеку от гей-квартала заполнили журналы и литература соответствующего содержания. Он стал практически закрытым клубом, где многие узнавали о существовании «таких же, как они», знакомились, создавали пары.

Постепенно Карен усилила бизнес – начала производство гей-порно, которое тоже продавала у себя на прилавках. Из-за этого ее муж чуть не загремел в тюрьму: спасла семью только смена президента. Но вся эта деловая сторона оставалась полностью в тени, и когда дети узнали, чем занимаются родители, они были потрясены.

Но тут к истории магазинчика добавляется еще одна. Беседуя с Джошем, Рэйчел (она же автор фильма, сняла его о своей семье, как сейчас делают многие) постепенно подводит его рассказ к тому, что он в какой-то момент обнаружил в себе гомосексуальные наклонности. Случилось это довольно рано, и для мальчика это был сущий кошмар: как мог он, парнишка с Торой в руках, признаться верующей и властной, принципиальной матери, что его не интересуют девочки? Годами он скрывал свою ориентацию, притворялся, и признание семье было для него настолько мучительным, что он был готов к полному отвержению, несмотря на то, что к тому времени узнал о бизнесе родителей.

Рэйчел заставляет брата рассказать о том, как произошел каминг-аут, во всех подробностях, чтобы мы поняли, каким ударом это было для матери. Она восприняла слова сына как наказание. Может, поэтому мы видим, как после тридцати лет успешного бизнеса она без особенного сожаления тащит коробки из своего закрывающегося магазинчика на помойку.

Да, спрос на предлагаемую «Цирком» продукцию упал, но банкротство, похоже, случилось, потому что Карен вдруг стало неинтересно заниматься этим бизнесом. Зато они с мужем неожиданно переключились на другую активность, и с большим успехом. Об этом лучше узнать из фильма.

Семейные тайны сегодня – сильный тренд документального кино. Среди последних примеров можно вспомнить Minding the Gap о последствиях домашнего насилия для друзей из нескольких семей или «Россию по-екатеринински» о французе, который влюбился в русскую и приехал к ней под видом документалиста, так как у нее есть муж, причем любимый. Все это очень грустное кино, но его сила в том, что оно понятно любому человеку на свете. А тайны в нем иногда такие, что справиться с их удушающей силой возможно лишь прокричав о них на весь мир, как это сделали отважные документалисты.



Сергей Сычев