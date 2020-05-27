Некоторые британские визовые и сервисные центры (UKVCAS) вновь откроются для существующих клиентов с 1 июня 2020 года
С 1 июня 2020 года будут открыты следующие визовые и сервисные центры:
– Бирмингем;
– Бирмингем Premium Lounge;
– Челмсфорд;
– Кройдон;
– Эксетер;
– Лидс;
– Лондон Марк-лейн Premium Lounge;
– Лондон Виктория;
– Манчестер Фонтан-стрит;
– Манчестер Premium Lounge;
– Шеффилд;
– Саутгемптон.
Центры обслуживания и поддержки (SSCs) временно закрыты из-за коронавируса (COVID-19).
Если вы находитесь за пределами Великобритании
На границе будут происходить изменения из-за коронавируса. Проверьте, что вам нужно сделать перед поездкой.
Некоторые визовые центры Великобритании (VACs) за ее пределами возобновляют свои услуги там, где это позволяют местные ограничения в плане законодательства.
Для получения обновленной информации о статусе работы визового центра в вашей стране свяжитесь с:
– компанией TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях Ближнего Востока;
– компанией VFS Global для всех других стран.
По всем вопросам иммиграционного и юридического характера вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем 20-летним опытом в области иммиграционного права и бизнес-консалтинга. Будем рады видеть вас в качестве наших новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вопросах.
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