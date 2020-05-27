Некоторые британские визовые и сервисные центры (UKVCAS) вновь откроются для существующих клиентов с 1 июня 2020 года

С 1 июня 2020 года будут открыты следующие визовые и сервисные центры:

– Бирмингем;

– Бирмингем Premium Lounge;

– Челмсфорд;

– Кройдон;

– Эксетер;

– Лидс;

– Лондон Марк-лейн Premium Lounge;

– Лондон Виктория;

– Манчестер Фонтан-стрит;

– Манчестер Premium Lounge;

– Шеффилд;

– Саутгемптон.

Центры обслуживания и поддержки (SSCs) временно закрыты из-за коронавируса (COVID-19).

Если вы находитесь за пределами Великобритании

На границе будут происходить изменения из-за коронавируса. Проверьте, что вам нужно сделать перед поездкой.

Некоторые визовые центры Великобритании (VACs) за ее пределами возобновляют свои услуги там, где это позволяют местные ограничения в плане законодательства.

Для получения обновленной информации о статусе работы визового центра в вашей стране свяжитесь с:

– компанией TLS, если вы находитесь в Европе, Африке и некоторых частях Ближнего Востока;

– компанией VFS Global для всех других стран.

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