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Мишель Барнье: ЕС готов продлить переходный период по «Брекзиту»

Мишель Барнье: ЕС готов продлить переходный период по «Брекзиту»
Фото:flickr.com/european_parliament

Брюсселю и Лондону не удается прийти к соглашению в вопросе о рыболовстве

Переговоры Великобритании и Европейского союза грозят снова зайти в тупик, сообщает The Financial Times. Переговорщик по «Брекзиту» со стороны Великобритании Дэвид Фрост признался, что стороны не могут достичь консенсуса в вопросах рыболовства, налогообложения и защиты прав работников. А значит, соглашение об условиях выхода из ЕС вряд ли будет готово к 30 июня.

Переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье предложил не усложнять ситуацию — мировой экономике и так не просто из-за коронавируса — и продлить переходный период до конца 2022 года. В своем письме, адресованном британской оппозиции, Барнье написал: «ЕС готов обсудить перенос «Брекзита» на год или два. Мы открыты для диалога».

Однако Фрост отказывается говорить об этом. Выступая в парламенте, британский переговорщик пояснил — он действует по прямому указанию Бориса Джонсона. Премьер-министр неоднократно заявлял, что 31 декабря 2020 года — окончательная дата выхода из ЕС.

По словам Майкла Гоува, правительство уже обсуждает с бизнесом торговлю после «Брекзита» и выделило £31 млн для реорганизации таможенной инфраструктуры.

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