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Кенсингтонский дворец недоволен статьей о Кейт Миддлтон в журнале Tatler

Кенсингтонский дворец недоволен статьей о Кейт Миддлтон в журнале Tatler
Фото:instagram.com/kensingtonroyal

Редакция журнала защищает свой материал

26 мая британский Tatler представил свой новый номер с Кейт Миддлтон на обложке, назвав ее «Екатериной Великой». Журналистка Анна Пастернак написала большой материал про герцогиню Кембриджскую и ее растущую популярность, которая достигла пика во время пандемии коронавируса. Помимо этого, в статье приведены инсайдерские цитаты предполагаемых «друзей» Кейт, которые разлетелись по мировым СМИ после выхода журнала, пишет Sky News.

Анонимный источник утверждал, что Кейт «очень зла» на Гарри и Меган, ведь после их отъезда в США на нее легла двойная нагрузка. В материале также говорится, что разногласия между Кейт и Меган начались еще перед свадьбой последней — по поводу того, должны ли подружки невесты надеть колготки.

«В материале есть множество неточностей и искаженных фактов. Он не был согласован с дворцом», — прокомментировал выход журнала официальный представитель Кенсингтонского дворца.

В ответ на это редакция Tatler заявила: «Главный редактор журнала Ричард Деннен поддерживает Анну Пастернак и готов поручиться за ее публикацию и источники. Кенсингтонский дворец знал, что мы готовим этот номер — мы предложили им сотрудничество. То, что они утверждают, что даже не слышали об этом — неправда».

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