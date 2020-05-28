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В Англии начали отслеживать контакты больных коронавирусом

В Англии начали отслеживать контакты больных коронавирусом
Фото:123rf.com

В самоизоляцию могут отправить и без симптомов

С 28 мая в Англии начала работу новая система отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом (Test and trace system), пишет BBC. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 

Работники NHS начнут собирать контакты заболевших коронавирусом и тех, кого они могли заразить. 25 тыс. специально обученных людей будут обзванивать их, присылать СМС или письмо на электронную почту.

Любой человек, с которым связались из центра отслеживания, должен будет самоизолироваться в течение 14 дней, даже если у него нет симптомов заболевания.

Цель нововведения — ослабить общий карантин и отслеживать вирус локально.

Мэтт Хэнкок подчеркнул, что самоизоляция будет добровольной, но уверен, что люди согласятся на это. «В войне с коронавирусом мы находимся на одной стороне», — подчеркнул министр здравоохранения.

Ранее предполагалось, что отслеживанием контактов займется мобильное приложение от NHS. Однако его все еще тестируют на острове Уайт и запустят не раньше следующего месяца. Шотландия и Северная Ирландия запустили похожие системы отслеживания, а Уэльс присоединится к ним в начале июня.

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