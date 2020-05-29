Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 29 мая 2020 года

Какие визовые центры уже открылись? Когда можно начать делать визовые заявки из страны? Есть ли прогресс в отношении мигрантов, лишенных возможности обратиться за пособиями?

Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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