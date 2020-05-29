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Мошенники продают USB-флешки «с защитой от вредного влияния 5G»

Мошенники продают USB-флешки «с защитой от вредного влияния 5G»
Фото:123rf.com

Служба торговых стандартов надеется их остановить

В Великобритании начали продавать USB-флешки, якобы защищающие от вредного влияния 5G-сетей, пишет BBC. Производители утверждают, что устройство под названием 5GBioShield работает с помощью «квантовых технологий».

Флешку необходимо подключить к компьютеру или положить рядом со смартфоном, ноутбуком, радиоприемником или иным гаджетом. «Защитное поле устройства нивелирует все вредное влияние 5G», говорится на сайте производителя.

В ходе расследования Служба торговых стандартов Великобритании (TSS) пришла к выводу, что 5GBioShield — не что иное, как обычная флешка со 128 мегабайтами памяти. Ее стоимость не должна превышать £5, однако мошенники просят за чудо-устройство £339. На сайте есть даже специальное предложение за £958.

«Это мошенничество. Людей необходимо защитить от недобросовестных продавцов», — заявил BBC Стивен Найт, директор лондонского отделения TSS. Его команда связалась с лондонской полицией и ждет судебный ордер, чтобы закрыть сайт компании.

Сети 5G появились в Великобритании еще прошлым летом. Несмотря на заверения ученых в безопасности, некоторые люди восприняли новую технологию негативно. Например, они утверждают, что именно вышки 5G распространяют коронавирус.

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