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На YouTube стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One

На YouTube стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One

В программе — более ста фильмов из 35 стран мира

На YouTube стартовал онлайн-кинофестиваль We Are One: A Global Film Festival, пишет BBC. Он организован при содействии руководства американского кинофестиваля Tribeca.

С 29 мая по 7 июня на YouTube-канале совершенно бесплатно покажут более ста фильмов из 35 стран мира. Они должны были быть представлены в этом году на Венецианском, Каннском, Лондонском, Берлинском и других фестивалях международного уровня, но все мероприятия отменили из-за коронавируса.

Блокбастеры «Форсаж-9» (Fast & Furious 9), «Не время умирать» (No Time To Die) и «Мулан» (Mulan) показаны не будут — их приберегли для открытия кинотеатров. Однако по словам организаторов, на онлайн-показе будет много других интересных картин, например, документальная драма «Рикки Пауэлл: индивидуалист» (Ricky Powell: The Individualist) и анимационный фильм «Билби» (Bilby).

Зрители смогут посмотреть не только сами фильмы, но и дискуссии знаменитых режиссеров и актеров — Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Содерберга, Гильермо дель Торо, Джеки Чана, Вигго Мортенсена и других. Полное расписание можно найти на сайте фестиваля.

Желающие могут пожертвовать любую сумму фестивалю — все вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

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