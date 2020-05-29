﻿﻿﻿﻿﻿

Депутаты просят Риши Сунака продлить программу помощи самозанятым

Депутаты просят Риши Сунака продлить программу помощи самозанятым
Фото:123rf.com

В противном случае люди останутся без денег

113 депутатов британского парламента направили письмо министру финансов Риши Сунаку, в котором попросили его продлить программу финансовой помощи самозанятым, сообщает City.A.M. Организатор группы, депутат Лейбористской партии Шивонн Макдона утверждает, что по окончанию программы в июне этого года «люди останутся без работы и поддержки».

На реализацию схемы Self-Employed Income Support Scheme правительство выделило £6,8 млрд. Всего в стране зарегистрированы более 5 млн самозанятых, 2,3 млн из которых обратились за помощью к государству. В качестве поддержки они получат единовременную выплату.

Ранее СМИ писали, что Сунак готов продлить программу до конца октября, как он уже сделал с Coronavirus Job Retention Scheme — программой поддержки обычных сотрудников. Однако, как сообщили в The Financial Times, таких планов у министерства финансов нет.

Председатель Федерации малого бизнеса (FSB) Майк Черри также попытался привлечь внимание Сунака. «Парикмахеры, персональные тренеры, организаторы праздников, владельцы кафе, ресторанов и гостиниц — все они работают в таких сферах экономики, которые будут очень долго оправляться от последствий коронавируса», — заявил Черри.

profile-sample2
Депутаты просят Риши Сунака продлить программу помощи самозанятым
29-05-2020
profile-sample2
Мошенники продают USB-флешки «с защитой от вредного влияния 5G»
29-05-2020
profile-sample2
В Англии разрешили собираться группами до шести человек
29-05-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.