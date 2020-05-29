Депутаты просят Риши Сунака продлить программу помощи самозанятым

В противном случае люди останутся без денег

113 депутатов британского парламента направили письмо министру финансов Риши Сунаку, в котором попросили его продлить программу финансовой помощи самозанятым, сообщает City.A.M. Организатор группы, депутат Лейбористской партии Шивонн Макдона утверждает, что по окончанию программы в июне этого года «люди останутся без работы и поддержки».

На реализацию схемы Self-Employed Income Support Scheme правительство выделило £6,8 млрд. Всего в стране зарегистрированы более 5 млн самозанятых, 2,3 млн из которых обратились за помощью к государству. В качестве поддержки они получат единовременную выплату.

Ранее СМИ писали, что Сунак готов продлить программу до конца октября, как он уже сделал с Coronavirus Job Retention Scheme — программой поддержки обычных сотрудников. Однако, как сообщили в The Financial Times, таких планов у министерства финансов нет.

Председатель Федерации малого бизнеса (FSB) Майк Черри также попытался привлечь внимание Сунака. «Парикмахеры, персональные тренеры, организаторы праздников, владельцы кафе, ресторанов и гостиниц — все они работают в таких сферах экономики, которые будут очень долго оправляться от последствий коронавируса», — заявил Черри.