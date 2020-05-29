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В Англии разрешили собираться группами до шести человек

В Англии разрешили собираться группами до шести человек

С 1 июня англичане смогут устраивать пикники на свежем воздухе

Начиная с 1 июня жители Англии смогут устраивать пикники на свежем воздухе. Теперь им разрешается собираться группами не более шести человек и проводить свободное время на свежем воздухе — в парках, садах и на заднем дворе дома, объявил на брифинге по коронавирусу Борис Джонсон.

Обязательным условием остается соблюдение социальной дистанции. Собираться в помещениях по-прежнему запрещено — считается, что вирус быстрее распространяется в закрытом пространстве. За соблюдением рекомендаций будет следить полиция.

По словам премьер-министра, ослабление карантинных мер стало возможным благодаря увеличению числа тестов на коронавирус, а также уменьшению количества зараженных и смертности от Covid-19, говорится на сайте правительства.

National Trust и RHS объявили об открытии некоторых парков и садов, пишет ITV. Туда можно будет попасть по предварительному бронированию.

С 1 июня также возобновятся занятия для учеников первых и шестых классов, откроются детские сады, ясли, рынки и автосалоны. С 15 июня в школу смогут вернуться ученики 10-х и 12-х классов, откроются ателье, магазины одежды, игрушек, электроники, а также книжные, обувные и мебельные магазины.

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