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Более трети британцев уверены — туризм не будет прежним после пандемии

Более трети британцев уверены — туризм не будет прежним после пандемии
Фото:123rf.com

Covid-19 изменил мир навсегда, утверждают жители Великобритании

Эксперты говорят, что мир после коронавируса не будет прежним, и жители Соединенного Королевства по большей части этому рады.

По результатам опроса Sky News, только 27% британцев считают, что после пандемии все будет по-прежнему. 59% утверждают, что их жизнь очень изменится, при этом 57% ждут перемен с нетерпением. Примечательно, что больше всего на изменения нацелено поколение «беби-бумеров» — те, кому сейчас от 50 до 64 лет.

40% полагают, что люди будут работать в офисе, а 47% надеются на работу «по удаленке». В числе последних также преобладают «беби-бумеры».

Больше половины опрошенных (51%) надеются, что люди станут больше общаться вживую, 30% уверены — будущее за беседами через Zoom и Skype. 39% не ждут изменений в работе магазинов, однако 49% уверены, что люди будут покупать все онлайн.

49% опрошенных ставят на быстрое восстановление международного туризма, однако 37% думают, что люди перестанут выезжать на отдых за рубеж.

Самой большой проблемой после пандемии Covid-19, по мнению 33% опрошенных, является изменение климата. 15% респондентов больше обеспокоены тем, как не допустить еще одну пандемию. 14% считают новой глобальной проблемой бедность.

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