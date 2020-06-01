Елизавета II катается на лошадях во время самоизоляции

Ее Величество сфотографировали неподалеку от Виндзорского замка

Елизавета II старается вести активный образ жизни, несмотря на возраст! 94-летнюю королеву Великобритании сфотографировали во время конной прогулки неподалеку от Виндзорского замка, где она самоизолировалась вместе с принцем Филиппом и несколькими слугами, пишет BBC.

На новых фотографиях Ее Величество восседает верхом на своем любимом горном пони Балморал Ферн. На ней был твидовый пиджак, специальные ботинки для верховой езды, белые перчатки и ярко-розовый платок. Елизавета известна любовью к животным: на протяжении своего правления она участвует в разведении чистокровных скаковых лошадей, а также собак породы корги.

В последний раз королеву видели 19 марта, когда она уезжала из Букингемского дворца. Вместе с ней в Виндзор отправились любимые корги Кэнди и Вулкан. Из-за самоизоляции Ее Величество перестала принимать гостей и проводить деловые встречи. Вместо этого она обсуждает важные вопросы по телефону.

За время пандемии королева дважды выступила с официальным обращением к нации: чтобы поддержать народ в борьбе с коронавирусом и поздравить британцев с Днем окончания Второй мировой войны в Европе.