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Nationwide: цены на недвижимость упадут на 14% в этом году

Nationwide: цены на недвижимость упадут на 14% в этом году
Фото:123rf.com

Из-за коронавируса британцы стали более вдумчиво подходить к выбору жилья

По прогнозам Nationwide, в этом году цены на недвижимость в Великобритании могут опуститься на 13,8%. Экономику страны ждет рецессия, а значит — люди будут откладывать покупку жилья до лучших времен, пишет This is Money.

«Мы считаем, что рецессия неизбежна. Но в долгосрочной перспективе цены на недвижимость имеют шанс вырасти», — добавил исполнительный директор компании Джо Гарнер. Он также прогнозирует снижение ВВП Великобритании на 9,6% и рост безработицы до 7,4%.

Коронавирус заставил британцев более вдумчиво подходить к выбору дома, говорят в Nationwide. Многие начали заявлять, что хотели бы дом со своим садом или большим внутренним пространством, которое можно переделать под рабочий кабинет.

После того, как Банк Англии снизил базовую ставку, выросло количество людей, делающих перекредитоваться.

Снижение цен на недвижимость предсказывают и другие компании, однако в процентном соотношении прогнозы разнятся. По данным банка Lloyds’ Banking Group, стоимость жилья упадет на 10%, специалисты агентства недвижимости Knight Frank говорят о 7%. Банк Англии предупреждает о возможном падении цен на 16%.

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