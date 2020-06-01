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В Великобритании прошли протестные марши из-за смерти Джорджа Флойда

В Великобритании прошли протестные марши из-за смерти Джорджа Флойда
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Британцы выступили против расизма и полицейского произвола

25 мая полицейские американского Миннеаполиса задержали 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Продавец магазина неподалеку утверждал, что он расплатился фальшивыми деньгами. При задержании один из полицейских придавил коленом шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. Впоследствии мужчина скончался в реанимации.

Один из прохожих снял задержание на видео и выложил в социальные сети, после чего в США вспыхнули массовые беспорядки и прошли многочисленные акции протеста. Люди начали громить магазины и жечь машины, из-за чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

31 мая к американцам присоединились тысячи британцев, выступив против расизма и полицейского произвола, пишет BBC. Акции протеста прошли на Трафальгарской площади и у посольства США в Баттерси. Митингующие держали в руках плакаты с надписями «Настало время справедливости для Джорджа Флойда», «Расизму — нет» и «Я не могу дышать».

Лондонская полиция не останавливала саму акцию, но задержала пятерых человек от 17 до 25 лет. Трое из них нарушили правила карантина, а двое атаковали полицейских. Похожие акции прошли в Манчестере и Кардиффе, там протестующие скандировали «Black Lives Matter».

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