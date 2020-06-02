Сегодня — 67 лет со дня коронации Елизаветы II

Букингемский дворец поделился архивными снимками церемонии

Сегодня, 2 июня, Елизавета II отмечает 67-ю годовщину восшествия на престол. Она является рекордсменом среди британских монархов по возрасту и продолжительности правления. Торжественные мероприятия в этом году не состоятся из-за коронавируса, поэтому Букингемский дворец опубликовал несколько архивных снимков церемонии, пишет The Daily Mail.

На одном из них 27-летняя Елизавета запечатлена сразу после коронации — на троне и со скипетром. Оригинальный снимок 1953 года был черно-белым, однако позже его сделали цветным.

Сама церемония восхождения на престол длилась почти три часа. Ее Величество стала 39-м монархом, которого короновали в Вестминстерском аббатстве. Впервые в жизни такое событие показывали по телевизору: коронация собрала у экранов 27 млн британцев.

В карету, в которой Елизавета и будущий принц-консорт Филипп позже подъехали к Букингемскому дворцу, были запряжены восемь лошадей. Сохранились даже их клички — Каннингем, Тови, Ноа, Теддер, Эйзенхауэр, Сноу-Уайт, Типперари и МакКрири. На коронации присутствовали 8 тыс. гостей, включая четырехлетнего Чарльза — для него сделали специальное приглашение.

Фотографии можно посмотреть в официальном «Инстаграме» королевской семьи.