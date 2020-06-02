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Май в Великобритании стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений

Май в Великобритании стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений
Фото:123rf.com

Такая погода не характерна для страны

Май 2020 года стал самым солнечным весенним месяцем в Великобритании, пишет BBC. Метеорологи поражены резким переходом от дождливой зимы к теплой и сухой весне: такая погода очень нетипична для островов.

В среднем, продолжительность солнечного сияния в Британии с марта по май составляет 436 часов. Лишь десять раз за историю метеонаблюдений она превышала 500.

В этом году специалисты зафиксировали новый рекорд — 626 солнечных часов. 266 из них пришлись на май – на час больше, чем в далеком 1957 году.

«Это беспрецедентный случай, и он меня очень беспокоит. Обычно в этих края нет такой резкой смены времен года. Это может быть индикатором последующего изменения климата», — утверждает глава Королевского метеорологического общества профессор Лиз Бентли.

По мнению Met Office и британских ученых, пока рано утверждать что-либо наверняка. Аномально теплая погода может быть единичным случаем, обусловленным сменой воздушных потоков. На смену погоды могли также повлиять таяние льдов в Арктике и лесные пожары в Сибири.

«Но факт остается фактом: сокращения вредных выбросов в атмосферу минимизируют риски, связанные с резкой сменой климата», — говорит Королевского географического общества Джо Смит.

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