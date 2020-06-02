Около половины учеников продолжают обучаться дома

Родители опасаются отпускать детей в школу

С 1 июня правительство разрешило вернуться в школу ученикам первых и шестых классов, однако 46% родителей не согласились отпустить детей на занятия, пишет BBC.

Кроме того, некоторые муниципалитеты отказались открывать школы, сославшись на высокое количество случаев заражения коронавирусом. В некоторых учреждениях недостаточно места, чтобы обеспечить социальную дистанцию. По словам руководителя Ассоциации работников школ и колледжей (ASCL) Джеффа Бартона, явка на 1 июня составила от 40% до 70%, в зависимости от школы. Он уверен, что по мере ослабления карантина цифра возрастет.

«Я на 90% была уверена в правильности своего решения, — рассказывает Юлия, одна из мам. — Моему ребенку очень не хватало общения, он буквально упрашивал меня вернуться в школу».

«Отпускать детей на занятия все еще опасно, — утверждает другая родительница, Джейн. — Правительство противоречит само себе. Я могу отвести ребенка в школу, но парикмахерские все еще закрыты».

По мнению Министерства образования, открытие школ избавит родителей от лишних хлопот и позволит детям наверстать пропущенный материал.