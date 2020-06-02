Турфирмы выступают за отмену карантина для прибывающих в страну

Новые меры ударят по туризму, утверждают предприниматели

Руководство более 200 туристических компаний и гостиничных бизнесов обратилось к министру внутренних дел Прити Пател с просьбой отменить карантин для прибывающих в страну, пишет Metro.

Ранее правительство объявило, что с 8 июня все прибывающие на территорию Великобритании пассажиры обязаны самоизолироваться на четырнадцать дней.

По словам предпринимателей, это «нерабочая схема», которая сильно ударит по бизнесу.

За пересмотр правил въезда в страну выступают лондонские отели The Ritz и The Dorchester, туристические фирмы Kuoni и Inghams, а также шеф-повар Джейсон Атертон. Вместо этого они предлагают создать «воздушные мосты» между странами с низким уровнем заражения коронавирусом и позволить туристам оттуда прилетать прямыми рейсами, не отбывая карантин.

За это выступают и 20 депутатов Консервативной партии, утверждает The Telegraph. Председатель парламентского комитета по транспорту Хью Мерриман предлагает измерять температуру в аэропортах в качестве дополнительной меры предосторожности.