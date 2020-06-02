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Вышел трейлер сериала про отравление в Солсбери

Вышел трейлер сериала про отравление в Солсбери

Все эпизоды покажут на ВВС One с 14 по 16 июня

Телеканал ВВС One выпустил трейлер к сериалу The Salisbury Poisonings («Отравления в Солсбери»), сюжет которого связан с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

В сериале покажут жизнь простых людей и сотрудников государственных служб в Солсбери – полицейского Ника Бейли, представителя муниципалитета Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич и местной жительницы Дон Стерджес, которая также погибла от отравления «Новичком». Их роли исполняют Рейф Сполл, Энн-Мэри Дафф и Мианна Беринг.

В сериале будет три эпизода. Их покажут на ВВС One 14, 15 и 16 июня в 21:00, сообщает Radiotimes.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» в марте 2018 года. После того, как британское правительство установило личности двух подозреваемых и обвинило в произошедшем Москву, более двадцати стран выслали российских дипломатов.

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