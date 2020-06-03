Британцы вернули £7 млрд долгов во время карантина

А задолженность бизнеса только выросла

Благодаря карантину британцы смогли погасить часть долгов перед банками, пишет The Guardian. В апреле этого года чистые выплаты в счет погашения займов составили £7,4 млрд — это самый большой приток финансовых средств в банки с 1993 года.

В течение месяца пользователи кредитных карт обычно возвращают на счет суммарно не более £300 млн.

В марте этого года объем выплат по картам увеличился до £2 млрд, в апреле — до £5 млрд. Это произошло из-за рекордного снижения расходов на товары и услуги, утверждают специалисты Банка Англии.

Несмотря на положительный сдвиг, общая задолженность британцев по кредитным картам составляет £64 млрд. В январе этого года она превышала £72 млрд. Некоторым британцам удалось обернуть пандемию коронавируса в свою пользу, однако многие лишились рабочих мест.

«Карантин лишь увеличил разрыв между богатыми и бедными. Первые выиграли от сокращения повседневных расходов, а вторые потеряли часть дохода, были отправлены в оплачиваемый отпуск или вовсе лишились работы», — говорит финансовый аналитик инвестиционной платформы AJ Bell Лора Сутер.

Задолженность бизнеса перед банками, напротив, увеличилась. Чтобы удержаться на плаву, в марте этого года компании взяли кредиты на сумму в £30,2 мрлд. В апреле — еще £8,4 мрлд.